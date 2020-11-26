Манат подешевел к евро и стабилен к рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0272 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 26 ноября 2020 г.: 25 ноября 2020 г.: 26 октября 2020 г.: 26 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0272 2,0246 2,0117 1,8723 0,0026 0,0155 0,1549 1 российский рубль 0,0225 0,0225 0,0222 0,0266 0 0,0003 -0,0041 1 турецкая лира 0,2138 0,2124 0,213 0,296 0,0014 0,0008 -0,0822 1 австралийский доллар 1,2518 1,2509 1,2096 1,1529 0,0009 0,0422 0,0989 1 аргентинский песо 0,021 0,0211 0,0218 0,0285 -0,0001 -0,0008 -0,0075 1 белорусский рубль 0,6639 0,6656 0,6706 0,8236 -0,0017 -0,0067 -0,1597 1 бразильский реал 0,3197 0,3163 0,3025 0,4022 0,0034 0,0172 -0,0825 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4629 0 0 -0,0001 1 южноафриканский ранд 0,1125 0,1119 0,1046 0,1152 0,0006 0,0079 -0,0027 100 южнокорейских вон 0,1537 0,1537 0,1506 0,1445 0 0,0031 0,0092 1 чешская крона 0,0776 0,0774 0,0739 0,0734 0,0002 0,0037 0,0042 100 чилийских песо 0,2208 0,2199 0,2189 0,2137 0,0009 0,0019 0,0071 1 китайский юань 0,2588 0,2585 0,2542 0,2418 0,0003 0,0046 0,0170 1 датская крона 0,2723 0,272 0,2703 0,2506 0,0003 0,0020 0,0217 1 грузинский лари 0,5135 0,5136 0,5272 0,5709 -0,0001 -0,0137 -0,0574 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,023 0,0231 0,0237 0 -0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,276 2,2714 2,2141 2,1921 0,0046 0,0619 0,0839 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,0121 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2 0,1994 0,1939 0,1765 0,0006 0,0061 0,0235 1 швейцарский франк 1,874 1,8667 1,8783 1,7059 0,0073 -0,0043 0,1681 1 израильский шекель 0,5126 0,5102 0,5037 0,4902 0,0024 0,0089 0,0224 1 канадский доллар 1,3078 1,3076 1,2922 1,2773 0,0002 0,0156 0,0305 1 кувейтский динар 5,5633 5,5578 5,5632 5,5933 0,0055 0,0001 -0,0300 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,021 0,0213 0,0234 0 -0,0003 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1126 0,1124 0,1125 0,0001 0,0003 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4164 0,416 0,4081 0,4067 0,0004 0,0083 0,0097 1 мексиканский песо 0,0851 0,0849 0,0812 0,0874 0,0002 0,0039 -0,0023 1 молдавская лея 0,0986 0,0988 0,0999 0,0976 -0,0002 -0,0013 0,0010 1 египетский фунт 0,1084 0,1084 0,1082 0,1053 0 0,0002 0,0031 1 норвежская крона 0,1925 0,1915 0,1833 0,1852 0,0010 0,0092 0,0073 100 узбекских сомов 0,0163 0,0164 0,0164 0,0179 -0,0001 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,454 0,4537 0,4409 0,4357 0,0003 0,0131 0,0183 1 сингапурский доллар 1,27 1,267 1,251 1,2451 0,0030 0,0190 0,0249 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,423 2,4217 2,4133 2,3343 0,0013 0,0097 0,0887 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0594 0,0557 0 0,0002 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1754 0 -0,0140 -0,0250 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0597 0,06 0,06 0,0711 -0,0003 -0,0003 -0,0114 100 японских иен 1,6294 1,6275 1,6207 1,5598 0,0019 0,0087 0,0696 1 новозеландский доллар 1,1904 1,1872 1,1362 1,0917 0,0032 0,0542 0,0987

(Автор: Зейни Джафаров)

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