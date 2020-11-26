Манат подешевел к евро и стабилен к рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0272 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
26 ноября 2020 г.:
|
25 ноября 2020 г.:
|
26 октября 2020 г.:
|
26 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0272
|
2,0246
|
2,0117
|
1,8723
|
0,0026
|
0,0155
|
0,1549
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0225
|
0,0222
|
0,0266
|
0
|
0,0003
|
-0,0041
|
1 турецкая лира
|
0,2138
|
0,2124
|
0,213
|
0,296
|
0,0014
|
0,0008
|
-0,0822
|
1 австралийский доллар
|
1,2518
|
1,2509
|
1,2096
|
1,1529
|
0,0009
|
0,0422
|
0,0989
|
1 аргентинский песо
|
0,021
|
0,0211
|
0,0218
|
0,0285
|
-0,0001
|
-0,0008
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,6639
|
0,6656
|
0,6706
|
0,8236
|
-0,0017
|
-0,0067
|
-0,1597
|
1 бразильский реал
|
0,3197
|
0,3163
|
0,3025
|
0,4022
|
0,0034
|
0,0172
|
-0,0825
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4629
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1125
|
0,1119
|
0,1046
|
0,1152
|
0,0006
|
0,0079
|
-0,0027
|
100 южнокорейских вон
|
0,1537
|
0,1537
|
0,1506
|
0,1445
|
0
|
0,0031
|
0,0092
|
1 чешская крона
|
0,0776
|
0,0774
|
0,0739
|
0,0734
|
0,0002
|
0,0037
|
0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,2208
|
0,2199
|
0,2189
|
0,2137
|
0,0009
|
0,0019
|
0,0071
|
1 китайский юань
|
0,2588
|
0,2585
|
0,2542
|
0,2418
|
0,0003
|
0,0046
|
0,0170
|
1 датская крона
|
0,2723
|
0,272
|
0,2703
|
0,2506
|
0,0003
|
0,0020
|
0,0217
|
1 грузинский лари
|
0,5135
|
0,5136
|
0,5272
|
0,5709
|
-0,0001
|
-0,0137
|
-0,0574
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,023
|
0,0231
|
0,0237
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,276
|
2,2714
|
2,2141
|
2,1921
|
0,0046
|
0,0619
|
0,0839
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2
|
0,1994
|
0,1939
|
0,1765
|
0,0006
|
0,0061
|
0,0235
|
1 швейцарский франк
|
1,874
|
1,8667
|
1,8783
|
1,7059
|
0,0073
|
-0,0043
|
0,1681
|
1 израильский шекель
|
0,5126
|
0,5102
|
0,5037
|
0,4902
|
0,0024
|
0,0089
|
0,0224
|
1 канадский доллар
|
1,3078
|
1,3076
|
1,2922
|
1,2773
|
0,0002
|
0,0156
|
0,0305
|
1 кувейтский динар
|
5,5633
|
5,5578
|
5,5632
|
5,5933
|
0,0055
|
0,0001
|
-0,0300
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,021
|
0,0213
|
0,0234
|
0
|
-0,0003
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1126
|
0,1124
|
0,1125
|
0,0001
|
0,0003
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4164
|
0,416
|
0,4081
|
0,4067
|
0,0004
|
0,0083
|
0,0097
|
1 мексиканский песо
|
0,0851
|
0,0849
|
0,0812
|
0,0874
|
0,0002
|
0,0039
|
-0,0023
|
1 молдавская лея
|
0,0986
|
0,0988
|
0,0999
|
0,0976
|
-0,0002
|
-0,0013
|
0,0010
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1082
|
0,1053
|
0
|
0,0002
|
0,0031
|
1 норвежская крона
|
0,1925
|
0,1915
|
0,1833
|
0,1852
|
0,0010
|
0,0092
|
0,0073
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,454
|
0,4537
|
0,4409
|
0,4357
|
0,0003
|
0,0131
|
0,0183
|
1 сингапурский доллар
|
1,27
|
1,267
|
1,251
|
1,2451
|
0,0030
|
0,0190
|
0,0249
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,423
|
2,4217
|
2,4133
|
2,3343
|
0,0013
|
0,0097
|
0,0887
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0594
|
0,0557
|
0
|
0,0002
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1754
|
0
|
-0,0140
|
-0,0250
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0597
|
0,06
|
0,06
|
0,0711
|
-0,0003
|
-0,0003
|
-0,0114
|
100 японских иен
|
1,6294
|
1,6275
|
1,6207
|
1,5598
|
0,0019
|
0,0087
|
0,0696
|
1 новозеландский доллар
|
1,1904
|
1,1872
|
1,1362
|
1,0917
|
0,0032
|
0,0542
|
0,0987
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni