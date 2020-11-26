Азиатский банк развития реализует проект по безопасности дорожного движения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) представит проект, который будет поддерживать и развивать инициативы по безопасности дорожного движения для стран, присоединившихся к программе Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC).

Как сообщает Trend со ссылкой на АБР, данный проект будет реализован в Азербайджане, Афганистане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Пакистане и Узбекистане. Бюджет проекта составляет 1,5 миллиона долларов США.

В заявлении отмечается, что проект облегчит диалог по региональной политике и создаст условия для скоординированного подхода и обмена знаниями по проблемам безопасности дорожного движения. Срок реализации проекта предусмотрен с декабря 2020 года до конца 2022 года.

В связи с реализуемым проектом подчеркивается, что он принесет пользу всем странам-членам CAREC, что позволит создать совместный потенциал по безопасности дорожного движения и повысить эффективность деятельности по обмену информацией. Проект поставил перед собой цель осуществить развитие инфраструктуры посредством кампаний и просвещения и добиться безопасности дорожного движения.

Отметим, что АБР уже реализовывал проект технической поддержки для стран CAREC в связи с безопасностью дорожного движения в 2014-2019 годах. Этот проект повысил осведомленность о принципах техники безопасности дорожного движения и разработал рамки регионального сотрудничества в области безопасности дорожного движения.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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