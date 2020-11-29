В Азербайджане сократились показатели потребительских расходов

БАКУ /Trend/ - Компоненты потребительских расходов в Азербайджане за минувший третий квартал 2020 года уменьшились.

Как сообщает Trend со ссылкой на обзор денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА), объем товаров и услуг, реализованных на рынке с целью удовлетворения потребностей потребителей на начало октября 2020 года, составил 33,5 миллиарда манатов, сократившись за год на 7,7 процентов.

Стоимость продукции и услуг, реализованных субъектами частного предпринимательства составила 32,3 миллиарда манатов, сократившись относительно к прошлогоднему показателю на 7,4 процентов.

Согласно данным ЦБА, за отчетный период текущего года каждый потребитель использовал товаров и платных услуг в среднем на 373,5 маната в месяц, что на шесть процентов меньше по сравнению с прошлогодним показателем.

Объем розничного товарооборота сократился на 1,6 процента по сравнению с прошлым годом и составил 28,1 миллиардов манатов. Розничный товарооборот по продуктам питания увеличился на 3,1 процента, в то время как оборот непродовольственных товаров сократился на 6,3 процентов.

В третьем квартале 2020 года 53,9 процента средств в розничных торговых сетях было потрачено на приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий. Расходы в этом направлении выросли на 3,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Объем кредитного портфеля по домашнему хозяйству, являющимся одним из компонентов потребительского спроса, с начала года сократился на три процента и составил 7,5 миллиардов манатов.

Отметим, что на начало ноября 2020 года стоимость продукции, реализованной в сетях розничной торговли в Азербайджане, составила 31,66 миллиард манатов, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,5 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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