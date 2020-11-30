Биткоин держит курс на $19 тысяч

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в понедельник растет в среднем на 4%, свидетельствуют данные торгов. По мнению экспертов, тренд на снижение цены криптовалюты завершился, и теперь она будет плавно расти обратно к 19 тысячам долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.09 биткоин дорожает на 4,30%, до 18 532 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance — на 4,10%, до 18 520 долларов.

На долю биткоина приходится примерно 62% всего глобального рынка криптовалют.

Во вторник, 24 ноября, биткоин впервые с 16 декабря 2017 года превысил отметку в 19 тысяч долларов, однако затем постепенно перешел к коррекционному снижению. В ходе торгов четверга темпы снижения курса криптовалюты доходили до 16%, а цена опускалась до уровня в 16 367 долларов. В выходные цена криптовалюты начала постепенно расти.

"Психологический фон крипторынка после сильных коррекционных скачков в конце прошлой недели сегодня испытывает относительное спокойствие и нацеленность на плавное движение вверх биржевого курса биткоина. К концу сегодняшнего дня его стоимость может составлять 19 200 долларов", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Аналогичное мнение выразил независимый эксперт Мансур Гусейнов. "Биткоин завершил прошлую неделю снижением на 1,2%, но 25-26 ноября цены падали почти на 17% от максимума. Сейчас биткоин достиг 18600 долларов и почти закрыл коррекционное движение. В целом похоже на то, что снижение уже закончилось. Если цена превысит 18800 долларов, можно ждать дальнейшего роста", — добавил он.