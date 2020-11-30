Продукт от Pasha Bank удостоен международной награды

БАКУ /Trend/ - Продукт “Онлайн бизнес-кредит” от ведущего корпоративного банка Азербайджана Pasha Bank, запущенный шесть месяцев назад для владельцев малого и среднего бизнеса, получил свою первую международную награду.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Pasha Bank, со стороны SME Banking Club на заседании экспертного совета в онлайн-формате были выбраны три лучших кредитных продукта, которые помогут малым и средним предприятиям региона увеличить оборот.

По итогам заключения экспертного совета, куда входили такие крупные банковские организации, как "Тинькофф Банк“, "Сбербанк“ и "ОТП Банк Украина“, "Онлайн бизнес-кредит", Pasha Bank вошёл в тройку победителей.

В мероприятии приняли участие представители банков из 11 стран, включая Азербайджан, Россию, Грузию, Украину, Беларусь. Финалисты были определены в результате исследований, подготовленных аналитиками SME Banking Club и продуктов, которые помогли более чем 200 банкам увеличить оборотные средства, предлагаемые малому и среднему бизнесу.

Отметим, что Pasha Bank предлагает продукт “онлайн бизнес-кредит” малым и средним предпринимателям с мая 2020 года. Благодаря максимальной автоматизации процесса клиенты могут получить бизнес-кредиты до 250 тысяч манатов в онлайн режиме. Заявки по кредиту принимаются в режиме 24/7, а решение сообщается клиенту в течение двух рабочих дней после предоставления всех необходимых документов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter:@jafarov_zeyni