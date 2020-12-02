В Баку состоялись очередные торги по размещению нот Центробанка

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже второго декабря 2020 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов со сроком обращения 28 дней, сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу.

Сообщается, что в ходе аукциона 17 инвесторами были представлены 30 заказов в ценовом диапазоне от 99,5 маната (6,49 процента) до 99,53 (6,01 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 99,53 маната (6,01 процента), а средневзвешенная цена – 99,53 маната (6,01 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 728,7 миллиона манатов.

Дата погашения - 30 декабря 2020 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров)

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