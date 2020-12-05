За первую неделю декабря манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На первой неделе декабря официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
23 ноября
|
1,7
|
30 ноября
|
1,7
|
24 ноября
|
1,7
|
01 декабря
|
1,7
|
25 ноября
|
1,7
|
02 декабря
|
1,7
|
26 ноября
|
1,7
|
03 декабря
|
1,7
|
27 ноября
|
1,7
|
04 декабря
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0303 манатов. Средневзвешенный курс составил 2,0491 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0269 манатов (1,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
23 ноября
|
2,0182
|
30 ноября
|
2,0344
|
24 ноября
|
2,0137
|
01 декабря
|
2,0328
|
25 ноября
|
2,0246
|
02 декабря
|
2,0535
|
26 ноября
|
2,0272
|
03 декабря
|
2,0603
|
27 ноября
|
2,0271
|
04 декабря
|
2,0647
|
Средний курс за неделю
|
2,0222
|
Средний курс за неделю
|
2,0491
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0004 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,0225 манатов за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 манатов (0,4 процентов).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
23 ноября
|
0,0223
|
30 ноября
|
0,0224
|
24 ноября
|
0,0224
|
01 декабря
|
0,0223
|
25 ноября
|
0,0225
|
02 декабря
|
0,0224
|
26 ноября
|
0,0225
|
03 декабря
|
0,0226
|
27 ноября
|
0,0225
|
04 декабря
|
0,0228
|
Средний курс за неделю
|
0,0224
|
Средний курс за неделю
|
0,0225
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире сократился на 0,0014 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,217 манатов за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0011 манатов (0,5 процентов).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
23 ноября
|
0,2223
|
30 ноября
|
0,2164
|
24 ноября
|
0,2153
|
01 декабря
|
0,2171
|
25 ноября
|
0,2124
|
02 декабря
|
0,2171
|
26 ноября
|
0,2138
|
03 декабря
|
0,2166
|
27 ноября
|
0,2156
|
04 декабря
|
0,2178
|
Средний курс за неделю
|
0,2159
|
Средний курс за неделю
|
0,217
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
Twitter: @jafarov_zeyni