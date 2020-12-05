За первую неделю декабря манат подешевел к валютам основных стран-партнеров (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На первой неделе декабря официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 23 ноября 1,7 30 ноября 1,7 24 ноября 1,7 01 декабря 1,7 25 ноября 1,7 02 декабря 1,7 26 ноября 1,7 03 декабря 1,7 27 ноября 1,7 04 декабря 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0303 манатов. Средневзвешенный курс составил 2,0491 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0269 манатов (1,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 23 ноября 2,0182 30 ноября 2,0344 24 ноября 2,0137 01 декабря 2,0328 25 ноября 2,0246 02 декабря 2,0535 26 ноября 2,0272 03 декабря 2,0603 27 ноября 2,0271 04 декабря 2,0647 Средний курс за неделю 2,0222 Средний курс за неделю 2,0491

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю уменьшился на 0,0004 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,0225 манатов за рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0001 манатов (0,4 процентов).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 23 ноября 0,0223 30 ноября 0,0224 24 ноября 0,0224 01 декабря 0,0223 25 ноября 0,0225 02 декабря 0,0224 26 ноября 0,0225 03 декабря 0,0226 27 ноября 0,0225 04 декабря 0,0228 Средний курс за неделю 0,0224 Средний курс за неделю 0,0225

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире сократился на 0,0014 манатов. Средневзвешенный курс составил 0,217 манатов за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0011 манатов (0,5 процентов).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 23 ноября 0,2223 30 ноября 0,2164 24 ноября 0,2153 01 декабря 0,2171 25 ноября 0,2124 02 декабря 0,2171 26 ноября 0,2138 03 декабря 0,2166 27 ноября 0,2156 04 декабря 0,2178 Средний курс за неделю 0,2159 Средний курс за неделю 0,217

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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