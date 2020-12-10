Для поддержки устойчивости страхового рынка в Казахстане был отложен ряд регуляторных мер
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан добился своего, восстановил историческую справедливость и международное право
Россельхознадзор не согласовывал решение о запрете ввоза в РФ азербайджанских томатов и яблок с Кремлем
Новое соглашение агентства инноваций позволит азербайджанским предпринимателям выйти на европейские рынки
Верю, что Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева продолжит писать летопись - Президент Турции
Если армянский народ сделает выводы из событий в Карабахе, это приведет к началу новой эры в регионе - Реджеп Тайип Эрдоган
Я с радостью сказал всем своим друзьям, что мой отец - Национальный герой Азербайджана - сын Ильгара Мирзоева
Азербайджанская школьница исполнила музыкальное поздравление в честь и в память о героях Второй Карабахской войны (ВИДЕО)
В Баку прошел Парад Победы с участием Президентов Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)
Мать Полада Гашимова выразила признательность за присвоение ее сыну звания "Национальный герой Азербайджана" (ВИДЕО)
ООО «Учреждение коммунальных услуг» подписало контракт на более чем 900 тыс. манатов на приобретение транспорта
Азербайджан за 44 дня освободил свои земли, но об этой победе будут говорить еще 44 года и дольше – Хулуси Акар
Перечисления средств в Фонд «YAŞAT» при помощи мобильного приложения Международного Банка Азербайджана
Участники Отечественной войны Азербайджана будут награждены еще рядом орденов и медалей - список наград