В Азербайджане большинство операций по ценным госбумагам пришлось на первичный рынок

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2020 года общий объем операций по государственным ценным бумагам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 7,66 миллиарда манатов, а их количество - 1567, сообщает Trend со ссылкой на отчетные данные биржи.

1029 сделок на сумму 6,7 миллиарда манатов (около 88 процентов от общего количества) было совершено на первичном рынке. Из них более 83 процентов сделок (689) было совершено по краткосрочным нотам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на общую сумму 5,6 миллиарда манатов.

На вторичный рынок государственных ценных бумаг пришлись 538 операций в общем объеме 937,8 миллиона манатов. Их удельный вес составил 8,2 процента от общей суммы и 12,2 процента от общего количества сделок по госбумагам.

Объем сделок РЭПО по государственным ценным бумагам составил 1,765 миллиарда манатов. За 11 месяцев 2020 года на БФБ были проведены 1094 сделки РЭПО по госбумагам.

Всего за последний год количество заключенных сделок выросло на 6,7 процента и составило 5234.

Отметим, что капитализация БФБ в последний торговый день ноября 2020 года по сравнению с началом года выросла на 10 процентов, составив 2,715 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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