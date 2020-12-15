В систему мгновенных платежей интегрированы еще три азербайджанские организации

БАКУ /Trend/ - В рамках мер, осуществляемых для расширения охвата системы мгновенных платежей, в эту систему были интегрированы еще два банка и ООО "Азерпочт" .

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По данным ЦБА, ОАО Yelo Bank, Access Bank и ООО "Азерпочт" предоставили клиентам возможность воспользоваться функциональностью системы мгновенных платежей. В результате этого в режиме 24/7 по расчетам между физическими и юридическими лицами, а также государственными органами была создана возможность проведения расчетов через упрощенные идентификаторы (FİN код, мобильный номер, электронная почта) по банковским счетам и немедленного отражения движения денежных средств на банковском счете получателя.

Сообщается, что система мгновенных платежей, созданная Центральным банком Азербайджана в рамках государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года, введена в эксплуатацию в реальном режиме с первого октября текущего года.

Отметим, что в настоящее время в данную платформу интегрированы 17 банков, Агентство государственного казначейства министерства финансов Азербайджана и ООО "Азерпочт" и продолжается работа по расширению охвата системы, а также увеличению ассортимента цифровых решений, предоставляемых пользователям.

(Автор: Зейни Джафаров)