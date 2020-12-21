Стоимость биткоина превысила отметку в $24 тыс.

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 1,37% - до $24,18 тыс., свидетельствуют данные торгов на 00:42 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На 23:47 мск биткоин торговался на отметке $24,205 тыс. (+1,49%), обновив исторический максимум

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел лишь в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, и сейчас "добыта" большая часть биткоинов.