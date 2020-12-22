В Азербайджане на расходы, связанные с экономической деятельностью в 2021 году, выделено около 1 млрд манатов
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Швеция будет продолжать поддерживать усилия по достижению устойчивого мира в Нагорном Карабахе – МИД
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Блестящее лидерство и мудрость Президента Ильхама Алиева обеспечили победу Азербайджана во Второй Карабахской войне - Собхани
Создание ж/д сообщения через Нахчыван улучшит потенциал перевозок Ирана на Северный Кавказ и в Европу - министр
В Азербайджане на расходы, связанные с экономической деятельностью в 2021 году, выделено около 1 млрд манатов
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Эксперт: Включение банковских счетов предпринимателей в механизм страхования – положительное нововведение
Новые видеокадры подготавливаемой к сдаче в эксплуатацию станции бакинского метро "8 Ноября" (ВИДЕО)
ВОЗ отметила инициативы Туркменистана по разработке международных инструментов под эгидой организации
Победа Азербайджана дает надежду на формирование на пространстве СНГ системы новых отношений - эксперт
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия