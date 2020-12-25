В столице и регионах Азербайджана наблюдается снижение банковского кредитования
Лента новостей
COVID-19 вызовет рост потребности во всестороннем диалоге Туркменистана и Румынии в сфере энергетики
Инвестиционные проекты в Нагорно-Карабахском регионе будут способствовать росту экономического потенциала Азербайджана
Основной источник финансирования дефицита госбюджета Азербайджана на 2021 год связан с заимствованиями
В Азербайджане необходимо пересмотреть систему оплаты труда сотрудников бюджетных организаций - Счетная палата
Внесено изменение в Госпрограмму Азербайджана по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией - Распоряжение
Потрясающее исполнение украинской песни "Щедрик" на азербайджанских национальных инструментах на вершине Кавказа (ВИДЕО)
Внесены изменения в Порядок формирования, управления и использования средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом - Указ
С сегодняшнего дня начинается увольнение азербайджанских военнослужащих с военной службы по мобилизации - Распоряжение