БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Туркменистан реализуют новые совместные проекты в 2021 году, сообщил Trend представитель ЕБРР Антон Усов.

По его словам, проекты запланированы на середину января 2021 года.

Касательно инвестиционных планов с Туркменистаном на следующий год Усов сказал, что деятельность ЕБРР ориентирована на спрос.

Согласно информации, предоставленной им ранее, активный портфель ЕБРР на период к середине ноября для Туркменистана составил 59 миллионов евро и 34 проекта. Отмечалось, что в 2019 году было подписано 6 соглашений на общую сумму 11 миллионов евро с частными туркменскими компаниями, а с начала деятельности ЕБРР в стране банк подписал 80 проектов с общим совокупным объемом банковских инвестиций в размере 292 миллиона евро.

По словам Усова, поддержка развития частного сектора является одним из ключевых стратегических приоритетов ЕБРР в Туркменистане.

"В Туркменистане банк предлагает предпринимателям широкий спектр продуктов и услуг, включая долгосрочное финансирование непосредственно местным фирмам частного сектора, гарантии, помогающие заемщикам получить доступ к финансированию через нашу программу содействия торговле через местные банки-партнеры, а также бизнес-консультационные услуги", - добавил он.

Усов ранее сообщил, что ЕБРР предоставляет финансирование частным компаниям, занимающимся производством, переработкой и дистрибуцией продуктов питания, логистикой, транспортными услугами, упаковкой, мебелью, гостиничным бизнесом и др.

"Финансовые инвестиционные проекты лежат в основе нашей деятельности. Но финансы сами по себе зачастую не могут решить все проблемы, стоящие перед малым и средним бизнесом. Вот почему в дополнение к финансированию ЕБРР помогает МСП получить доступ к бизнес-консультациям, необходимым им для роста и успеха", - сказал он.

(Автор: Джейла Алиева)

Твиттер: @JeilaAliyeva