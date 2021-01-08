Институт химии в Туркменистане стал первым научно-исследовательским учреждением, перешедшим на хозрасчет

БАКУ /Trend/ - Все лаборатории и отделы Института химии Академии наук Туркменистана перешли на полный хозрасчет с 2021 года, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век».

Сообщается, что Институт химии является первым научно-исследовательским учреждением страны, расходы которого финансируются за счет собственных средств.

Учреждение перешло на самофинансирование на год раньше запланированного благодаря адаптации к рыночным условиям. Так, преобразование организационной формы института в хозрасчётную осуществлялось в течение нескольких лет и, в соответствии с постановлением президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, должно было завершиться в 2022 году.

Согласно газете, за последние шесть лет прибыль учреждения выросла в четыре раза.

Институт химии уже более семи лет ведет научные исследования на хозяйственно-договорных условиях с предприятиями ведущих отраслей экономики страны - государственными концернами «Туркменхимия», «Туркменгаз», «Туркменнефть», госкорпорацией «Туркменгеология», предприятиями министерства промышленности и строительного производства, сельхозпроизводителями, а также с предпринимателями страны.

Отмечается, что в рамках Программы комплексного развития химической науки на 2021- 2025 годы в Институте химии создана новая лаборатория – в области промышленной химии. С января расширены функции лаборатории «Технологические проекты», которая теперь не только будет разрабатывать документацию, но и внедрять проекты на производстве.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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