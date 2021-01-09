Правительство Грузии потратит еще $185 млн на помощь населению в период пандемии

Премьер Грузии Георгий Гахария объявил о начале нового этапа адресной социальной помощи гражданам страны на фоне пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Бюджет портфеля составляет около 610 миллионов лари (более 185 миллионов долларов).

Он коснется людей, который потеряли работу и не получают зарплату с декабря 2020 года. Они смогут рассчитывать на выплаты в размере 200 лари (более 60 долларов) в течение шести месяцев.

Также по 100 лари (более 30 долларов) в течение полугода обещают выплачивать социально незащищенным семьям с рейтинговыми баллами от 65 000 до 100 000. На аналогичные льготы могут рассчитывать малообеспеченные многодетные семьи – с рейтинговыми баллами от 0 до 100 000, в которых есть растет трое и более детей до 16 лет.

По 100 лари в течение шести месяцев будут выплачивать и детям с ограниченными возможностями здоровья, а также лицам с резко выраженными формами.

Этот портфель уже третий по счету. Во время общенационального локдауна весной 2020 года правительство Грузии начало выплачивать компенсации людям, оставшимся без работы, и социально незащищенным.

Второй этап помощи начался в декабре 2020 года, сразу после того, как в стране были введены строгие ограничительные меры, призванные замедлить темпы распространения коронавируса. До февраля 2021 года запрещена работа тысяч торговых объектов.

Гражданам, которых затронули эти двухмесячные ограничения (работники рынков, торговых центров и так далее), власти выплатили единовременные компенсации в размере 300 лари. По словам Гахария, помощь получили 120 тысяч человек.

Наряду с социальной помощью, весной и осенью 2020 года часть населения была освобождена от платежей за коммунальные услуги. Определенные льготу также предоставили бизнесу.