В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

Финансы 9 января 2021 20:42 (UTC+04:00)
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало декабря 2020 года объем проблемных кредитов в Азербайджане в годовом исчислении сократился на 34,6 процента (487,5 миллионов манатов), составив 922,9 миллиона манатов.

Как сообщает Trend cо ссылкой на статистический бюллетень Центрального банка страны (ЦБА), общий объем кредитного портфеля банковского сектора и небанковских кредитных организаций (НБКО) за год также сократился на 2,9 процента, составив 14,68 миллиардов манатов.

Доля государственных банков в выданных кредитах составила 2,84 миллиарда манатов (19,3 процентов от общего портфеля), частных – 11,46 миллиардов манатов (78,1 процентов), НБКО − 376,6 миллионов манатов (2,6 процента).

Объем кредитов, выданных в национальной валюте к первому декабря 2020 года, составил 10,27 миллиардов манатов (рост по сравнению с началом декабря 2019 года на 4,8 процента), а их доля в кредитном портфеле банков – 70 процентов.

В иностранной валюте за отчетный период выданы кредиты на сумму 4,41 миллиарда в манатном эквиваленте (спад по сравнению с показателем начала декабря 2019 года на 17,1 процентов), при удельном весе в 30 процентов от кредитного портфеля банков.

Объем краткосрочных кредитов в Азербайджане составил 1,77 миллиарда манатов в национальной и 733,1 миллиона - в иностранной валюте, а объем долгосрочных кредитов в национальной и иностранной валюте - 8,5 и 3,675 миллиарда манатов соответственно.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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