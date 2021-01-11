Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 января установлен на уровне 1,7 и 2,0687 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:

Курсы валют: 11 января 2021 г.: 08 января 2021 г.: 11 декабря 2020 г.: 11 января 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0687 2,0841 2,0669 1,8883 -0,0154 0,0018 0,1804 1 российский рубль 0,0228 0,0229 0,0233 0,0277 -0,0001 -0,0005 -0,0049 1 турецкая лира 0,2303 0,2318 0,2153 0,2894 -0,0015 0,0150 -0,0591 1 австралийский доллар 1,3084 1,3203 1,286 1,1683 -0,0119 0,0224 0,1401 1 аргентинский песо 0,02 0,02 0,0207 0,0284 0 -0,0007 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6628 0,6628 0,6658 0,802 0 -0,0030 -0,1392 1 бразильский реал 0,3136 0,3147 0,3387 0,4157 -0,0011 -0,0251 -0,1021 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1103 0,1103 0,1133 0,1195 0 -0,0030 -0,0092 100 южнокорейских вон 0,1546 0,1551 0,1558 0,1464 -0,0005 -0,0012 0,0082 1 чешская крона 0,079 0,0795 0,0785 0,0748 -0,0005 0,0005 0,0042 100 чилийских песо 0,2392 0,2395 0,2311 0,2215 -0,0003 0,0081 0,0177 1 китайский юань 0,2621 0,2629 0,26 0,2452 -0,0008 0,0021 0,0169 1 датская крона 0,2782 0,2802 0,2776 0,2527 -0,0020 0,0006 0,0255 1 грузинский лари 0,5152 0,5146 0,5177 0,5875 0,0006 -0,0025 -0,0723 1 гонконгский доллар 0,2192 0,2193 0,2193 0,2189 -0,0001 -0,0001 0,0003 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0231 0,0239 -0,0001 0 -0,0008 1 британский фунт стерлингов 2,2947 2,3053 2,2638 2,223 -0,0106 0,0309 0,0717 100 индонезийских рупий 0,012 0,0121 0,0121 0,0124 -0,0001 -0,0001 -0,0004 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2053 0,2075 0,2017 0,1793 -0,0022 0,0036 0,0260 1 швейцарский франк 1,9126 1,9195 1,9197 1,7471 -0,0069 -0,0071 0,1655 1 израильский шекель 0,5334 0,5347 0,5223 0,4909 -0,0013 0,0111 0,0425 1 канадский доллар 1,3322 1,3406 1,3361 1,3014 -0,0084 -0,0039 0,0308 1 кувейтский динар 5,5989 5,6015 5,5716 5,6017 -0,0026 0,0273 -0,0028 1 казахский тенге 0,0041 0,0041 0,0041 0,0045 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,0204 0,0204 0,02 0,0244 0 0,0004 -0,0040 100 ливанских фунтов 0,1121 0,1124 0,1127 0,1124 -0,0003 -0,0006 -0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4204 0,4205 0,4193 0,4169 -0,0001 0,0011 0,0035 1 мексиканский песо 0,0842 0,0851 0,085 0,0903 -0,0009 -0,0008 -0,0061 1 молдавская лея 0,0987 0,0987 0,0983 0,0984 0 0,0004 0,0003 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,108 0,1065 0 0,0003 0,0018 1 норвежская крона 0,1996 0,2016 0,1943 0,1916 -0,0020 0,0053 0,0080 100 узбекских сомов 0,0163 0,0163 0,0164 0,0179 0 -0,0001 -0,0016 1 польский злотый 0,4584 0,4614 0,4667 0,4447 -0,0030 -0,0083 0,0137 1 сингапурский доллар 1,2761 1,2824 1,2751 1,2589 -0,0063 0,0010 0,0172 1 саудовский риал 0,4531 0,4531 0,4532 0,4531 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4568 2,4569 2,4369 2,3449 -0,0001 0,0199 0,1119 1 тайваньский доллар 0,0607 0,0607 0,0604 0,0567 0 0,0003 0,0040 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1504 0,1753 0 0 -0,0249 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0601 0,0603 0,0607 0,0705 -0,0002 -0,0006 -0,0104 100 японских иен 1,6316 1,6374 1,6338 1,5519 -0,0058 -0,0022 0,0797 1 новозеландский доллар 1,2217 1,2346 1,2079 1,1248 -0,0129 0,0138 0,0969

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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