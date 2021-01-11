Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 11 января установлен на уровне 1,7 и 2,0687 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник:
|
Курсы валют:
|
11 января 2021 г.:
|
08 января 2021 г.:
|
11 декабря 2020 г.:
|
11 января 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0687
|
2,0841
|
2,0669
|
1,8883
|
-0,0154
|
0,0018
|
0,1804
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0233
|
0,0277
|
-0,0001
|
-0,0005
|
-0,0049
|
1 турецкая лира
|
0,2303
|
0,2318
|
0,2153
|
0,2894
|
-0,0015
|
0,0150
|
-0,0591
|
1 австралийский доллар
|
1,3084
|
1,3203
|
1,286
|
1,1683
|
-0,0119
|
0,0224
|
0,1401
|
1 аргентинский песо
|
0,02
|
0,02
|
0,0207
|
0,0284
|
0
|
-0,0007
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6628
|
0,6628
|
0,6658
|
0,802
|
0
|
-0,0030
|
-0,1392
|
1 бразильский реал
|
0,3136
|
0,3147
|
0,3387
|
0,4157
|
-0,0011
|
-0,0251
|
-0,1021
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1103
|
0,1103
|
0,1133
|
0,1195
|
0
|
-0,0030
|
-0,0092
|
100 южнокорейских вон
|
0,1546
|
0,1551
|
0,1558
|
0,1464
|
-0,0005
|
-0,0012
|
0,0082
|
1 чешская крона
|
0,079
|
0,0795
|
0,0785
|
0,0748
|
-0,0005
|
0,0005
|
0,0042
|
100 чилийских песо
|
0,2392
|
0,2395
|
0,2311
|
0,2215
|
-0,0003
|
0,0081
|
0,0177
|
1 китайский юань
|
0,2621
|
0,2629
|
0,26
|
0,2452
|
-0,0008
|
0,0021
|
0,0169
|
1 датская крона
|
0,2782
|
0,2802
|
0,2776
|
0,2527
|
-0,0020
|
0,0006
|
0,0255
|
1 грузинский лари
|
0,5152
|
0,5146
|
0,5177
|
0,5875
|
0,0006
|
-0,0025
|
-0,0723
|
1 гонконгский доллар
|
0,2192
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2189
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0231
|
0,0239
|
-0,0001
|
0
|
-0,0008
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2947
|
2,3053
|
2,2638
|
2,223
|
-0,0106
|
0,0309
|
0,0717
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,0121
|
0,0121
|
0,0124
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2053
|
0,2075
|
0,2017
|
0,1793
|
-0,0022
|
0,0036
|
0,0260
|
1 швейцарский франк
|
1,9126
|
1,9195
|
1,9197
|
1,7471
|
-0,0069
|
-0,0071
|
0,1655
|
1 израильский шекель
|
0,5334
|
0,5347
|
0,5223
|
0,4909
|
-0,0013
|
0,0111
|
0,0425
|
1 канадский доллар
|
1,3322
|
1,3406
|
1,3361
|
1,3014
|
-0,0084
|
-0,0039
|
0,0308
|
1 кувейтский динар
|
5,5989
|
5,6015
|
5,5716
|
5,6017
|
-0,0026
|
0,0273
|
-0,0028
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0045
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,0204
|
0,0204
|
0,02
|
0,0244
|
0
|
0,0004
|
-0,0040
|
100 ливанских фунтов
|
0,1121
|
0,1124
|
0,1127
|
0,1124
|
-0,0003
|
-0,0006
|
-0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4204
|
0,4205
|
0,4193
|
0,4169
|
-0,0001
|
0,0011
|
0,0035
|
1 мексиканский песо
|
0,0842
|
0,0851
|
0,085
|
0,0903
|
-0,0009
|
-0,0008
|
-0,0061
|
1 молдавская лея
|
0,0987
|
0,0987
|
0,0983
|
0,0984
|
0
|
0,0004
|
0,0003
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,108
|
0,1065
|
0
|
0,0003
|
0,0018
|
1 норвежская крона
|
0,1996
|
0,2016
|
0,1943
|
0,1916
|
-0,0020
|
0,0053
|
0,0080
|
100 узбекских сомов
|
0,0163
|
0,0163
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
-0,0001
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4584
|
0,4614
|
0,4667
|
0,4447
|
-0,0030
|
-0,0083
|
0,0137
|
1 сингапурский доллар
|
1,2761
|
1,2824
|
1,2751
|
1,2589
|
-0,0063
|
0,0010
|
0,0172
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4531
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4568
|
2,4569
|
2,4369
|
2,3449
|
-0,0001
|
0,0199
|
0,1119
|
1 тайваньский доллар
|
0,0607
|
0,0607
|
0,0604
|
0,0567
|
0
|
0,0003
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1753
|
0
|
0
|
-0,0249
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0601
|
0,0603
|
0,0607
|
0,0705
|
-0,0002
|
-0,0006
|
-0,0104
|
100 японских иен
|
1,6316
|
1,6374
|
1,6338
|
1,5519
|
-0,0058
|
-0,0022
|
0,0797
|
1 новозеландский доллар
|
1,2217
|
1,2346
|
1,2079
|
1,1248
|
-0,0129
|
0,0138
|
0,0969
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni