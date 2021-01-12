Visa отмечает многократный рост токенизированных транзакций в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания Visa на данный момент усиленно работает в направлении увеличения мобильных бесконтактных платежей и здесь основное внимание сфокусировано на проектах базы Visa Token Service.

Об этом Trend сообщила региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона Кристина Дорош.

По её словам, с точки зрения развития инфраструктуры приема бесконтактных платежей в регионе и в Азербайджане в частности, перспективной является технология Visa Tap to Phone, предназначенная для малых и средних торгово-сервисных предприятий. Эта технология позволяет смартфону на базе Android с NFC-модулем выполнять функцию POS-терминала для приема бесконтактных платежей без дополнительного оборудования. В Азербайджане к этой технологии имеется очень большой интерес со стороны банков, которые фокусируются на развитии малого и среднего бизнеса (МСБ).

Кристина Дорош заметила, что преимущество данной технологии заключается в том, что она позволит расширить инфраструктуру приема бесконтактных платежей при значительном удешевлении стоимости приема карточных платежей для МСБ. Такие коммерческие проекты Visa Tap to Phone уже запущены с банками Казахстана, Украины и Беларуси.

Региональный менеджер Visa отметила, что в Азербайджане наблюдается активный рост токенизированных транзакций. После совместного с Центральным банком Азербайджана запуска кампании "Платите мобильным приложением с Visa" и при поддержке местных банков (Международный банк Азербайджана, Kapital Bank, Bank Respublika и ВТБ Банк-Азербайджан), уже запустивших собственные мобильные кошельки, обороты выросли более чем в 2,5 раза при оплате мобильными телефонами. Количество транзакций при этом выросло практически вдвое.

"Мы продолжаем наши усилия по продвижению и популяризации мобильных платежей посредством проведения широкой маркетинговой кампании. Важную роль в увеличении проникновения токенизированных транзакций играет наличие гаджетов с платежной функциональностью. В течение последнего года производители начали оснащать даже недорогие модели смартфонов NFC модулем для проведения оплат, что дает основание полагать, что количество токенизированных транзакций будет расти еще более активно", - подытожила Кристина Дорош.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni