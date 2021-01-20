В Еврокомиссии заявили, что ЕС усилит роль евро как мировой резервной валюты

Евросоюз усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, в том числе будет создавать деноминированные в евро активы, проводить эмиссию специальных евробондов, создавать цифровой евро, стимулировать более широкое использования евро странами-партнерами. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией (ЕК) Стратегии повышения открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты", - говорится в документе.

В нем подчеркивается, что евро должен стать основной валютой для инвестиций в проекты в сфере альтернативной энергетики во всем мире, с этой целью ЕС намерен максимально широко использовать эмиссию "зеленых" евробондов.

Кроме того, Еврокомиссия отмечает, что Европейский центральный банк с 2019 года работает над проектом создания цифровой валюты евро, которая должна дополнить классическую форму европейской валюты.

"Еврокомиссия считает необходимым значительно повысить международную роль европейской валюты, что снизит нашу зависимость, снизит стоимость наших транзакций и повысит геополитическое влияние Европейского союза", - отметил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя этот проект.

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"Мы разместим до 1 трлн долговых обязательств, деноминированных в евро, к 2026 году, предоставив возможность инвесторам широко вкладываться в евро", - подчеркнул он. По его словам, за счет эмиссий этих евробондов Еврокомиссия, в частности, намерена финансировать программу восстановления экономики сообщества после пандемии объемом €750 млрд.

"Доля евро в мировых золотовалютных резервах составляет около 20% и практически не изменилась с момента создания этой валюты 20 лет назад (евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, в наличное - 1 января 2002 года - прим. ТАСС). В то же время доля доллара сократилась с 70 до 60%, доля остальных валют, в частности китайского юаня, выросла с 10% до 18%", - отметил еврокомиссар.

Он также подчеркнул, что на евро приходится до 38% всех транзакций в мировой торговле.