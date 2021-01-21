Спрос на ноты Центробанка Азербайджана значительно превысил предложение

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже 21 января 2021 года состоялся аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на сумму 200 миллионов манатов со сроком обращения 27 дней, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

В ходе аукциона 17 инвесторами были представлены 28 заказов в ценовом диапазоне от 99,53 маната (6,24 процента) до 97,57 маната (5,76 процента).

Согласно решению ЦБА, цена отсечения облигаций составила 97,57 маната (5,76 процента), средневзвешенная цена – 97,57 маната (5,76 процента). Общая сумма заказов по номинальным ценам составила 864,2 миллиона манатов, а объем размещенных нот - 200 миллионов манатов, что демонстрирует превышение спроса над предложением более чем в четыре раза.

Дата погашения - 17 февраля 2021 года.

Отметим, что краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобрести ноты могут только банки.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni