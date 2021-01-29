Всемирный банк оказал техническую поддержку ЦБ Азербайджана по страховому сегменту финансового рынка

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА), являющийся регулятором страхового рынка Азербайджана, продолжает эффективно способствовать развитию страхового сектора.

Как сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции ЦБА, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зия Алиев.

По его словам, между местным Центробанком и Всемирным банком было заключено соглашение о получении технической поддержки в связи с планами регулирования страховки.

Зия Алиев подчеркнул, что для более прозрачного, эффективного и расширенного охвата страхового сектора, при необходимости, Центральный банк будет сотрудничать и с другими международными институтами.

Наряду с этим, глава ЦБА Эльман Рустамов сообщил, что регулятор страхового сектора Азербайджана, конечно же, молод в этом направлении.

"Страховой сегмент должен занять достойное место на финансовом рынке Азербайджана, несмотря на то, что здесь существуют определенные проблемы с технологиями и кадровым потенциалом. Естественно, этот вопрос постепенно найдет своё решение”, - заключил Эльман Рустамов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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