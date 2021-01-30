БАКУ /Trend/ - ЦБ Азербайджана прогнозирует на предстоящий год смягченные монетарные условия.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), снижение ставок по краткосрочным инструментам в различных сегментах денежного рынка объясняется, с одной стороны, мягкой денежно-кредитной политикой Центробанка, а с другой стороны - повышенной ликвидностью в банковской системе.

В сообщении ЦБА говорится, что для более эффективного управления ликвидностью в обращении в рамках целей макроэкономической стабильности с начала 2021 года ассортимент инструментов стерилизации Центрального банка был увеличен. Так, было принято решение о начале проведения аукционов по размещению 28-дневных, 84-дневных, 168-дневных и 252-дневных нот.

Также отмечается, что на предложение главным образом влияет изменение остатка на едином казначейском счете. Ожидается, что в 2021 году, как и в предыдущие годы, фискальные каналы окажут усиливающее влияние на денежную базу.

Напомним, что продление до апреля 2021 года макропруденциальных льгот для поддержки бизнеса, домашних хозяйств и банковского сектора, пострадавших от пандемии, также оказывает дополнительное смягчающее воздействие на монетарные условия, особенно на кредитную активность.

(Автор: Зейни Джафаров)

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