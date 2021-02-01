Биткоин торгуется у отметки $34 тысячи

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, в понедельник утром торгуется у отметки в 34 тысячи долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.00 стоимость биткоина падает на 0,41%, до 33 851 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 0,35%, до 33 768 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

На долю биткоина приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Сегодня, 1 февраля, психологический фон крипторынка остается в том же относительно устойчивом состоянии, что было на прошедшей неделе. Незначительные колебания биржевого курса биткоина не слишком изменят ситуацию. К концу текущего дня он снова может подойти к отметке в 34 000 долларов за монету, после чего пойдет в корректировочный откат", — прокомментировал ситуацию директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое. 8 января биткоин установил очередной исторический рекорд в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.