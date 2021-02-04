ЦБ Азербайджана заявил о значительном росте рынка добровольного страхования за 2020 г.
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В центрах психологической помощи в Азербайджане следует увеличить численность специалистов - эксперт
Возникновение рисков, связанных с цифровизацией, может привести к провалам в сфере защиты от кибератак
Занятия для учащиеся 10-11 классов пока будут проводиться в дистанционной форме - минобразования Азербайджана
Состоялось очередное заседание Координационного штаба по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)