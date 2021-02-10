АБР разместил первые гендерные облигации в казахстанских тенге

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) 9 февраля привлек почти 8,4 миллиардов казахстанских тенге (около $20 млн) в рамках первых гендерных облигаций, размещенных в Казахстане.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования проекта «Содействие гендерному равенству в жилищном финансировании» на сумму 38 миллиардов тенге, который направлен на расширение кредитных операций АО «Отбасы банк» в части доступного жилищного ипотечного кредитования для женщин-заемщиков, преимущественно в регионах. Заем АБР является первым внешним заимствованием АО «Отбасы банк», гарантом которого выступает Министерство финансов Республики Казахстан.



Облигации имеют полугодовой купон со ставкой 10,15 процентов и 10-летний срок обращения, с погашением в декабре 2030 года. Они устанавливают новый бенчмарк в виде наиболее долгосрочных облигаций в местной валюте, размещенных многосторонним банком развития в Казахстане. Облигации были выставлены на торги и зарегистрированы на Казахстанской фондовой бирже, при этом количество заявок превысило предложение. Выпуск облигаций, проданных местным институциональным инвесторам, был организован Tengri Partners. В скором времени АБР планирует выпуск облигаций для поддержки финансирования проекта строительства автодороги Актобе-Кандыагаш, соединяющей коридоры ЦАРЭС 1 и 6.

«АБР рад возможности внести свой вклад в развитие казахстанского рынка капитала. Эти первые деноминированные в тенге гендерные облигации, размещенные вскоре после наших первых зеленых облигаций в ноябре прошлого года, подчеркивают каталитический характер программы заимствования АБР в азиатских местных валютах»,- сказал Казначей АБР Пьер Ван Петегхем.



АБР выпустил более $3,2 миллиардов тематических облигаций для поддержки проектов в области образования, гендерного равенства, здравоохранения и водоснабжения, по мере того как инвесторы выделяют больше средств на цели окружающей среды, социального обеспечения и управления (ESG). АБР является постоянным заемщиком на основных международных рынках облигаций, а также руководит размещениями в развивающихся странах Азии в рамках своих усилий по продвижению развития рынков облигаций в местной валюте в качестве альтернативы банковскому кредитованию.



АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 68 стран, 49 из которых расположены в регионе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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