Бакинский филиал нацбанка Пакистана по итогам 2020 г. улучшил объём совокупных активов

БАКУ/Trend/ - По итогам четырёх кварталов 2020 года Бакинский филиал национального банка Пакистана увеличил совокупные активы по сравнению с аналогичным показателем 2019 года на 22,5 процента, сообщает в среду Trend со ссылкой на балансовый отчет банка.

Согласно отчету, совокупные активы выросли за год на 2,29 миллиона манатов, до 12,45 миллионов манатов. В структуре активов наибольшую долю (55,2 процентов) занимают инвестиции в ценные бумаги в объеме 6,88 миллионов манатов, увеличившиеся на 29,3 процентов относительно показателя за 2019 год.

Кредитный портфель банка занимает 7,1 процентов от совокупных активов и оценен в 880 тысяч манатов (спад на 2,7 процента). На долю корреспондентского счета в ЦБА выпали 20,4 процентов от активов в размере 2,54 миллионов манатов, увеличившись в годовом исчислении на 35 процентов.

Еще 1,1 процента от объема совокупных активов занимают наличные денежные средства и их эквиваленты. Их объем сократился на 20,6 тысяч манатов и равен 135 тысячам манатов.

В структуре долгосрочных активов за все 12 месяцев 2020 года нематериальные активы оцениваются в 12,75 тысяч манатов против 14,63 тысяч манатов за 2019 год (спад на 12,85 процентов). Прочие активы достигли 1,46 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров Редактор: Наталья Кочнева)

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