В Азербайджане по итогам 2020 г. сократился объем кредитов, выдаваемых общественным организациям
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В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по замещению должностей директоров школ
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Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО) (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией - Олег Кузнецов
В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram кадрами, связанными с поездкой на освобождённые от оккупации территории (ВИДЕО)