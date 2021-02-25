Объем экспортных заказов Тайваня в январе достиг $52,7 млрд

Объем экспортных заказов Тайваня в январе достиг $52,72 млрд, увеличившись на 49,3% в годовом выражении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Улучшению данного показателя способствовал рост спроса на микросхемы и комплектующие, предназначенные для информационно-коммуникационных технологий, автомобилей, смартфонов с поддержкой связи пятого поколения (5G), игровые автоматы, а также оптические компоненты.

Основу тайваньского экспорта составляет высокотехнологичная продукция и электроника. Она поставляется главным образом на рынки США, материкового Китая и Европы.