Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные облигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) второго марта 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 30 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов со сроком обращения 1092 дня и доходностью 7,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 31 августа 2021 года, первое марта 2022 года, 30 августа 2022 года, 28 февраля 2023 года, 29 августа 2023 года и 27 февраля 2024 года.

Срок оплаты по облигациям – 27 февраля 2024 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов Азербайджана является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона государственные облигации превысят спрос и цена будет удовлетворена эмитентом, объем предлагаемых эмитентом облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

Отметим, что на 2021 год министерством финансов Азербайджана планируется эмиссия 17 миллионов облигаций, сумма которых оценивается в 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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