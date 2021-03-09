Манат укрепился к евро и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0158 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют:
|
09 марта 2021 г.:
|
05 марта 2021 г.:
|
09 февраля 2021 г.:
|
09 марта 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0158
|
2,0327
|
2,0535
|
1,9092
|
-0,0169
|
-0,0377
|
0,1066
|
1 российский рубль
|
0,0228
|
0,0228
|
0,0229
|
0,0251
|
0
|
-0,0001
|
-0,0023
|
1 турецкая лира
|
0,2192
|
0,2261
|
0,2405
|
0,2778
|
-0,0069
|
-0,0213
|
-0,0586
|
1 австралийский доллар
|
1,3013
|
1,3103
|
1,3138
|
1,1221
|
-0,0090
|
-0,0125
|
0,1792
|
1 аргентинский песо
|
0,0188
|
0,0188
|
0,0193
|
0,0272
|
0
|
-0,0005
|
-0,0084
|
1 белорусский рубль
|
0,6517
|
0,6518
|
0,6501
|
0,7599
|
-0,0001
|
0,0016
|
-0,1082
|
1 бразильский реал
|
0,2923
|
0,2999
|
0,3173
|
0,3682
|
-0,0076
|
-0,0250
|
-0,0759
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1096
|
0,1109
|
0,1148
|
0,1084
|
-0,0013
|
-0,0052
|
0,0012
|
100 южнокорейских вон
|
0,1491
|
0,1506
|
0,1525
|
0,1426
|
-0,0015
|
-0,0034
|
0,0065
|
1 чешская крона
|
0,0763
|
0,0774
|
0,08
|
0,0752
|
-0,0011
|
-0,0037
|
0,0011
|
100 чилийских песо
|
0,2314
|
0,2342
|
0,2316
|
0,2065
|
-0,0028
|
-0,0002
|
0,0249
|
1 китайский юань
|
0,2606
|
0,2626
|
0,2636
|
0,2444
|
-0,0020
|
-0,0030
|
0,0162
|
1 датская крона
|
0,2711
|
0,2734
|
0,2761
|
0,2556
|
-0,0023
|
-0,0050
|
0,0155
|
1 грузинский лари
|
0,5126
|
0,5133
|
0,5124
|
0,6122
|
-0,0007
|
0,0002
|
-0,0996
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2191
|
0,2193
|
0,2188
|
-0,0002
|
-0,0004
|
0,0001
|
1 индийская рупия
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0233
|
0,0231
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3532
|
2,3622
|
2,3424
|
2,2024
|
-0,0090
|
0,0108
|
0,1508
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0,0119
|
0,0121
|
0,0119
|
-0,0001
|
-0,0003
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1983
|
0,1998
|
0,2032
|
0,1798
|
-0,0015
|
-0,0049
|
0,0185
|
1 швейцарский франк
|
1,8165
|
1,8298
|
1,8968
|
1,7998
|
-0,0133
|
-0,0803
|
0,0167
|
1 израильский шекель
|
0,5085
|
0,5125
|
0,5223
|
0,4882
|
-0,0040
|
-0,0138
|
0,0203
|
1 канадский доллар
|
1,3433
|
1,3427
|
1,3358
|
1,2681
|
0,0006
|
0,0075
|
0,0752
|
1 кувейтский динар
|
5,6124
|
5,6178
|
5,6136
|
5,5636
|
-0,0054
|
-0,0012
|
0,0488
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,0041
|
0,0041
|
0,0044
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0202
|
0,0243
|
0
|
-0,0002
|
-0,0043
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1121
|
0,1126
|
0,1131
|
0,0006
|
0,0001
|
-0,0004
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4119
|
0,4175
|
0,4189
|
0,406
|
-0,0056
|
-0,0070
|
0,0059
|
1 мексиканский песо
|
0,0791
|
0,0805
|
0,0848
|
0,0849
|
-0,0014
|
-0,0057
|
-0,0058
|
1 молдавская лея
|
0,097
|
0,0969
|
0,097
|
0,0974
|
0,0001
|
0
|
-0,0004
|
1 египетский фунт
|
0,108
|
0,1083
|
0,1085
|
0,1088
|
-0,0003
|
-0,0005
|
-0,0008
|
1 норвежская крона
|
0,1995
|
0,1977
|
0,2006
|
0,1827
|
0,0018
|
-0,0011
|
0,0168
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0178
|
0
|
0
|
-0,0016
|
1 польский злотый
|
0,4384
|
0,4454
|
0,4586
|
0,4427
|
-0,0070
|
-0,0202
|
-0,0043
|
1 сингапурский доллар
|
1,2594
|
1,2702
|
1,2784
|
1,2272
|
-0,0108
|
-0,0190
|
0,0322
|
1 саудовский риал
|
0,4531
|
0,4532
|
0,4532
|
0,453
|
-0,0001
|
-0,0001
|
0,0001
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4232
|
2,4408
|
2,4408
|
2,3527
|
-0,0176
|
-0,0176
|
0,0705
|
1 тайваньский доллар
|
0,06
|
0,0609
|
0,0607
|
0,0567
|
-0,0009
|
-0,0007
|
0,0033
|
1 таджикский сомони
|
0,1505
|
0,1505
|
0,1506
|
0,1756
|
0
|
-0,0001
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,0614
|
0,0615
|
0,0688
|
-0,0002
|
-0,0003
|
-0,0076
|
100 японских иен
|
1,5576
|
1,573
|
1,6215
|
1,606
|
-0,0154
|
-0,0639
|
-0,0484
|
1 новозеландский доллар
|
1,2108
|
1,2185
|
1,2329
|
1,0735
|
-0,0077
|
-0,0221
|
0,1373
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni