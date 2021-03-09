Манат укрепился к евро и лире

Финансы 9 марта 2021 09:39 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0158 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют:

09 марта 2021 г.:

05 марта 2021 г.:

09 февраля 2021 г.:

09 марта 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0158

2,0327

2,0535

1,9092

-0,0169

-0,0377

0,1066

1 российский рубль

0,0228

0,0228

0,0229

0,0251

0

-0,0001

-0,0023

1 турецкая лира

0,2192

0,2261

0,2405

0,2778

-0,0069

-0,0213

-0,0586

1 австралийский доллар

1,3013

1,3103

1,3138

1,1221

-0,0090

-0,0125

0,1792

1 аргентинский песо

0,0188

0,0188

0,0193

0,0272

0

-0,0005

-0,0084

1 белорусский рубль

0,6517

0,6518

0,6501

0,7599

-0,0001

0,0016

-0,1082

1 бразильский реал

0,2923

0,2999

0,3173

0,3682

-0,0076

-0,0250

-0,0759

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1096

0,1109

0,1148

0,1084

-0,0013

-0,0052

0,0012

100 южнокорейских вон

0,1491

0,1506

0,1525

0,1426

-0,0015

-0,0034

0,0065

1 чешская крона

0,0763

0,0774

0,08

0,0752

-0,0011

-0,0037

0,0011

100 чилийских песо

0,2314

0,2342

0,2316

0,2065

-0,0028

-0,0002

0,0249

1 китайский юань

0,2606

0,2626

0,2636

0,2444

-0,0020

-0,0030

0,0162

1 датская крона

0,2711

0,2734

0,2761

0,2556

-0,0023

-0,0050

0,0155

1 грузинский лари

0,5126

0,5133

0,5124

0,6122

-0,0007

0,0002

-0,0996

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2191

0,2193

0,2188

-0,0002

-0,0004

0,0001

1 индийская рупия

0,0232

0,0233

0,0233

0,0231

-0,0001

-0,0001

0,0001

1 британский фунт стерлингов

2,3532

2,3622

2,3424

2,2024

-0,0090

0,0108

0,1508

100 индонезийских рупий

0,0118

0,0119

0,0121

0,0119

-0,0001

-0,0003

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1983

0,1998

0,2032

0,1798

-0,0015

-0,0049

0,0185

1 швейцарский франк

1,8165

1,8298

1,8968

1,7998

-0,0133

-0,0803

0,0167

1 израильский шекель

0,5085

0,5125

0,5223

0,4882

-0,0040

-0,0138

0,0203

1 канадский доллар

1,3433

1,3427

1,3358

1,2681

0,0006

0,0075

0,0752

1 кувейтский динар

5,6124

5,6178

5,6136

5,5636

-0,0054

-0,0012

0,0488

1 казахский тенге

0,004

0,0041

0,0041

0,0044

-0,0001

-0,0001

-0,0004

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0202

0,0243

0

-0,0002

-0,0043

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1121

0,1126

0,1131

0,0006

0,0001

-0,0004

1 малайзийский ринггит

0,4119

0,4175

0,4189

0,406

-0,0056

-0,0070

0,0059

1 мексиканский песо

0,0791

0,0805

0,0848

0,0849

-0,0014

-0,0057

-0,0058

1 молдавская лея

0,097

0,0969

0,097

0,0974

0,0001

0

-0,0004

1 египетский фунт

0,108

0,1083

0,1085

0,1088

-0,0003

-0,0005

-0,0008

1 норвежская крона

0,1995

0,1977

0,2006

0,1827

0,0018

-0,0011

0,0168

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0178

0

0

-0,0016

1 польский злотый

0,4384

0,4454

0,4586

0,4427

-0,0070

-0,0202

-0,0043

1 сингапурский доллар

1,2594

1,2702

1,2784

1,2272

-0,0108

-0,0190

0,0322

1 саудовский риал

0,4531

0,4532

0,4532

0,453

-0,0001

-0,0001

0,0001

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4232

2,4408

2,4408

2,3527

-0,0176

-0,0176

0,0705

1 тайваньский доллар

0,06

0,0609

0,0607

0,0567

-0,0009

-0,0007

0,0033

1 таджикский сомони

0,1505

0,1505

0,1506

0,1756

0

-0,0001

-0,0251

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,0614

0,0615

0,0688

-0,0002

-0,0003

-0,0076

100 японских иен

1,5576

1,573

1,6215

1,606

-0,0154

-0,0639

-0,0484

1 новозеландский доллар

1,2108

1,2185

1,2329

1,0735

-0,0077

-0,0221

0,1373

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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