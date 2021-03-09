Манат укрепился к евро и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на девятое марта установлен на уровне 1,7 и 2,0158 маната соответственно, сообщает во вторник Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют: 09 марта 2021 г.: 05 марта 2021 г.: 09 февраля 2021 г.: 09 марта 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0158 2,0327 2,0535 1,9092 -0,0169 -0,0377 0,1066 1 российский рубль 0,0228 0,0228 0,0229 0,0251 0 -0,0001 -0,0023 1 турецкая лира 0,2192 0,2261 0,2405 0,2778 -0,0069 -0,0213 -0,0586 1 австралийский доллар 1,3013 1,3103 1,3138 1,1221 -0,0090 -0,0125 0,1792 1 аргентинский песо 0,0188 0,0188 0,0193 0,0272 0 -0,0005 -0,0084 1 белорусский рубль 0,6517 0,6518 0,6501 0,7599 -0,0001 0,0016 -0,1082 1 бразильский реал 0,2923 0,2999 0,3173 0,3682 -0,0076 -0,0250 -0,0759 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1096 0,1109 0,1148 0,1084 -0,0013 -0,0052 0,0012 100 южнокорейских вон 0,1491 0,1506 0,1525 0,1426 -0,0015 -0,0034 0,0065 1 чешская крона 0,0763 0,0774 0,08 0,0752 -0,0011 -0,0037 0,0011 100 чилийских песо 0,2314 0,2342 0,2316 0,2065 -0,0028 -0,0002 0,0249 1 китайский юань 0,2606 0,2626 0,2636 0,2444 -0,0020 -0,0030 0,0162 1 датская крона 0,2711 0,2734 0,2761 0,2556 -0,0023 -0,0050 0,0155 1 грузинский лари 0,5126 0,5133 0,5124 0,6122 -0,0007 0,0002 -0,0996 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2191 0,2193 0,2188 -0,0002 -0,0004 0,0001 1 индийская рупия 0,0232 0,0233 0,0233 0,0231 -0,0001 -0,0001 0,0001 1 британский фунт стерлингов 2,3532 2,3622 2,3424 2,2024 -0,0090 0,0108 0,1508 100 индонезийских рупий 0,0118 0,0119 0,0121 0,0119 -0,0001 -0,0003 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1983 0,1998 0,2032 0,1798 -0,0015 -0,0049 0,0185 1 швейцарский франк 1,8165 1,8298 1,8968 1,7998 -0,0133 -0,0803 0,0167 1 израильский шекель 0,5085 0,5125 0,5223 0,4882 -0,0040 -0,0138 0,0203 1 канадский доллар 1,3433 1,3427 1,3358 1,2681 0,0006 0,0075 0,0752 1 кувейтский динар 5,6124 5,6178 5,6136 5,5636 -0,0054 -0,0012 0,0488 1 казахский тенге 0,004 0,0041 0,0041 0,0044 -0,0001 -0,0001 -0,0004 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0202 0,0243 0 -0,0002 -0,0043 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1121 0,1126 0,1131 0,0006 0,0001 -0,0004 1 малайзийский ринггит 0,4119 0,4175 0,4189 0,406 -0,0056 -0,0070 0,0059 1 мексиканский песо 0,0791 0,0805 0,0848 0,0849 -0,0014 -0,0057 -0,0058 1 молдавская лея 0,097 0,0969 0,097 0,0974 0,0001 0 -0,0004 1 египетский фунт 0,108 0,1083 0,1085 0,1088 -0,0003 -0,0005 -0,0008 1 норвежская крона 0,1995 0,1977 0,2006 0,1827 0,0018 -0,0011 0,0168 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0178 0 0 -0,0016 1 польский злотый 0,4384 0,4454 0,4586 0,4427 -0,0070 -0,0202 -0,0043 1 сингапурский доллар 1,2594 1,2702 1,2784 1,2272 -0,0108 -0,0190 0,0322 1 саудовский риал 0,4531 0,4532 0,4532 0,453 -0,0001 -0,0001 0,0001 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4232 2,4408 2,4408 2,3527 -0,0176 -0,0176 0,0705 1 тайваньский доллар 0,06 0,0609 0,0607 0,0567 -0,0009 -0,0007 0,0033 1 таджикский сомони 0,1505 0,1505 0,1506 0,1756 0 -0,0001 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,0614 0,0615 0,0688 -0,0002 -0,0003 -0,0076 100 японских иен 1,5576 1,573 1,6215 1,606 -0,0154 -0,0639 -0,0484 1 новозеландский доллар 1,2108 1,2185 1,2329 1,0735 -0,0077 -0,0221 0,1373

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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