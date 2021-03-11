В финансовой системе Азербайджана стартует внедрение обменных стандартов

БАКУ /Trend/ - Переход на стандарт ISO20022 в финансовых и платежных системах ведущих стран мира стал трендом мирового масштаба в последние годы, когда расширяется применение новых цифровых технологий.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк (ЦБА), в рамках реализации приоритетов, вытекающих из “Государственной программы по расширению цифровых платежей в АР на 2018-2020 годы”, утвержденной распоряжением за №508 Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года, началось применение универсальных обменных стандартов финансовой системы (ISO20022), позволяющих пользователю автоматизировать операционные процессы.

Для обеспечения эффективности проводимых в этом направлении работ ЦБА утвержден “План мероприятий по внедрению международного стандарта ISO20022 в инфраструктуру национальной платежной системы Азербайджана”. Кроме того, дан старт организационным и техническим работам по приведению внутренних информационных систем, электронного банкинга и платежных услуг участников национальной платежной системы в соответствие с требованиями стандарта ISO20022.

Помимо внедрения указанного стандарта в инфраструктуру национальной платежной системы, ЦБА уделяет особое внимание технологическим проектам и мероприятиям, реализуемым в зарубежных странах. Одним из таких мероприятий является "ISO20022 hackathon", организованное подразделением BIS Innovation Hub Банка международных расчетов и SWIFT, которое пройдет с 12 по 19 марта 2021 года с участием около 400 представителей из разных стран мира.

На семинарах в первый день мероприятия специалисты SWIFT по ISO20022 подробно расскажут о преимуществах и требованиях применения этого стандарта при расчетах между корпоративными и физическими лицами, а также проведут презентации на тему передовой практики применения интерфейсов прикладного программирования (API).

Команды-участники мероприятия будут разрабатывать решения для трансграничных платежей с использованием платежных сообщений и API, подготовленных в соответствии со стандартом ISO20022. В мероприятии примут участие шесть команд специалистов в области платежных систем и информационных технологий Центрального банка Азербайджана и банковского сектора страны.

Глобальные командные соревнования по стандарту ISO20022 пройдут с 13 по 19 марта 2021 года, а судить их будут представители таких авторитетных организаций, как Federal Reserve Bank, Payments Canada, Bank of England, European Central Bank, DBS и SWIFT.

В ЦБА отмечают, что участие в подобных международных мероприятиях будет способствовать изучению передового опыта, а также разработке и внедрению участниками национальной платежной системы более инновационных решений в процессе перехода на стандарт ISO20022.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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