Raiffeisen Bank продолжает проводить мониторинг бизнес-перспектив Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Raiffeisen Bank International (RBI) продолжает регулярно проводить мониторинг и оценку Центральной Азии и его бизнес-перспектив в целом и Туркменистана в частности, сообщили Trend в RBI.

Совместные инициативы между RBI и туркменскими финансовыми институтами возможны в будущем, если будут основаны на местном комплаенсе и управлении рисками. Также для реализации будущих совместных инициатив необходимо соблюдение участниками туркменского финансового рынка международно признанных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Ранее в RBI сказали Trend, что Туркменистан останется в центре внимания RBI с точки зрения исследований и анализа.

"Туркменистан является рынком, за которым RBI некоторое время уже следит", - сказали в RBI.

В RBI отметили, что пандемия коронавируса требует от них снижения темпов сотрудничества на новых рынках, поэтому в настоящее время у них нет никаких новых проектов в Туркменистане.

При этом в Банке добавили, что в целом Туркменистан остается очень интересным направлением для сотрудничества.

Отметим, что ранее велись переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерным коммерческим банком "Рысгал" и Raiffeisen Bank International - ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

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