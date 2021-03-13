Raiffeisen Bank нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) выразил уверенность в том, что постоянный обмен в рамках проекта по проведению внешней оценки соответствия с азербайджанскими банками будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества, сообщили Trend в RBI.

В частности, RBI сообщил, что в связи с последними тенденциями на финансовых рынках и растущей важностью борьбы с отмыванием денег, RBI находится в постоянном контакте с Центральным банком Азербайджана в качестве регулятора и с азербайджанскими банками для участия в проекте по проведению внешней оценки соответствия с целью обеспечения самых высоких рыночных стандартов и безопасности как для клиентов, так и для партнеров.

"Мы уверены, что это будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества между RBI и азербайджанскими банками", - заявили в австрийском банке.

Говоря в целом о сотрудничестве с Азербайджаном, в банке отметили, что на протяжении многих лет являются партнером многих азербайджанских банков, предоставляя им широкий спектр транзакционных услуг, поддержку в области торгового финансирования и операций на рынке капитала.

Как ранее сообщили Trend в банке, RBI заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном: "Наша главная цель — дальнейшее оказание помощи развивающимся рынкам в регионе СНГ для быстрого и устойчивого роста. Конечно, мы рассчитываем на дальнейшее повышение как качества, так и количества услуг, которые мы предоставляем азербайджанским партнерам. Помимо предоставления традиционных и передовых финансовых решений, мы планируем укрепить связи, увеличив количество двусторонних встреч с клиентами. Ежегодно представители RBI приезжают в Баку для проведения встреч с азербайджанскими банками, и мы ожидаем, что в будущем подобные визиты, в том числе приезды наших деловых партнеров в Вену, станут более частыми".

Кроме того, в RBI сказали, что необходимо дальнейшее совершенствование нормативных актов в банковском секторе Азербайджана для укрепления его позиций на мировом рынке: "Выполнение международных требований с учетом локальных экономических особенностей усложняет эту задачу для правительства Азербайджана и ЦБА. Правила должны быть разработаны таким образом, чтобы участники рынка чувствовали себя в безопасности и в то же время комфортно для развития деятельности на глобальном уровне".

Отметим, что RBI является вторым по величине банком Австрии.

Raiffeisen Bank International AG является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии, а также активно работает в регионе Центральной и Восточной Европы, который считает своим внутренним рынком. Рынки тринадцати стран региона обслуживаются дочерними банками Raiffeisen Bank. Кроме того в группу входит множество поставщиков других финансовых услуг, например, в области лизинга, управления активами, а также слияний и поглощений. Для поддержки своей деятельности RBI имеет представительства и сервисные филиалы в некоторых азиатских и западноевропейских странах.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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