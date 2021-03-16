Более 21 тыс. семей в Азербайджане улучшили жилищные условия за счет средств от эмиссии облигаций Ипотечного фонда

БАКУ /Trend/ - На сегодня Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом (ИКГФ) Азербайджана размещено облигаций на сумму 1,31 миллиарда манатов, а обязательства по погашенным облигациям на сумму 345,7 миллиона манатов выполнены в полном объеме.

Об этом во вторник сообщила Trend пресс-секретарь ИКГФ Егяна Рамазанова.

По ее словам, номинальная сумма находящихся в обращении облигаций фонда составляет 964,3 миллиона манатов.

Рамазанова отметила, что за счет средств, полученных от эмиссии облигаций, более 21 тысячи семей улучшили свои жилищные условия посредством механизмов, предоставляемых ИКГФ.

Она добавила, что с начала текущего года было размещено облигаций на общую сумму 55 миллионов манатов и до конца года ИКГФ, в случае необходимости, привлечет дополнительные средства с финансовых рынков по направлениям деятельности.

Было отмечено, что средняя процентная ставка по облигациям Ипотечного фонда, находящимся в обращении, составляет три процента.

Напомним, что долгосрочные облигации выпускаются Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом Азербайджана для обеспечения финансирования ипотечных кредитов.

(Автор: Зейни Джафаров)

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