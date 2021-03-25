В Азербайджане ведутся работы по усовершенствованию системы электронного страхового надзора

БАКУ /Trend/ - В 2020 году сборы по страховому сектору в Азербайджане выросли на семь процентов по сравнению с 2019 годом.

Как сообщили Trend в Центробанке (ЦБА), основная часть сборов пришлась на продукты life-страхования. По страховым компаниям, осуществляющим life-страхование, рост сборов составил 14 процентов, а по компаниям non-life- страхования - три процента.

В ЦБА отметили, что для усовершенствования контроля в страховой сфере началась реализация проекта, подготовленного совместно со Всемирным банком в связи с переходом на риск-ориентированный подход. Тот факт, что требование страховщиков к капиталу в соответствии с действующим законодательством не дифференцируется в зависимости от их рисков, увеличивает риски сектора и создает угрозу финансовой стабильности. При этом формирование резервов основывается только на пруденциальных нормативах, что создает препятствия для подготовки адекватного резерва, соответствующего принятым рискам. Реализация проекта будет способствовать правильному и своевременному выявлению рисков, эффективному использованию надзорных ресурсов, а также повышению уровня прозрачности страховщиков и требований к инвестиционной политике.

Помимо этого, для усиления контроля за страховым рынком ведутся работы по усовершенствованию системы электронного страхового надзора. С целью проведения обязательного страхования недвижимости в электронном виде подготовлен проект, который представлен в соответствующие органы. Также дан старт усовершенствованию законодательства по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и по обязательному страхованию от случаев потери профессиональной дееспособности вследствие профзаболеваний и несчастных случаев на производстве. Выявлены имеющиеся проблемы, и для их устранения готовятся мнения и предложения, основанные на международном опыте.

Ранее генеральный директор ЦБА Зия Алиев отмечал, что Центробанк, являющийся регулятором страхового рынка Азербайджана, продолжает эффективно способствовать развитию страхового сектора, и между ним и Всемирным банком заключено соглашение о получении техподдержки.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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