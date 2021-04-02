Стратегические валютные резервы Азербайджана в 5,8 раза превышают объем внешнего долга

БАКУ /Trend/ - К началу марта 2021 года объём стратегических валютных резервов Азербайджана превышает 51 миллиард долларов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе обсуждений азербайджано-турецких экономических связей заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, показатель стратегических валютных резервов Азербайджана эквивалентен 120 процентам ВВП. Отмечалось, что данные резервы в 5,8 раза превышают объем внешнего долга.

Напомним, что ранее председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов также заявлял о превышении стратегических валютных резервов уровня в 51 миллиард долларов. Было сказано, что как и в предыдущие годы, ЦБА постоянно держит этот вопрос на повестке дня.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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