В балансе текущих операций Азербайджана за 2020 г. зафиксирован дефицит

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в условиях неблагоприятной внешней среды баланс текущих операций, являющийся основным компонентом платежного баланса, был близок к стабильному состоянию.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), на платежный баланс в основном повлияло изменение экспортных цен. Также уравновешивающее влияние на платежный баланс сыграло снижение импорта товаров и услуг ненефтяного сектора в условиях пандемии.

Согласно данным, дефицит баланса текущих операций в Азербайджане за 2020 год составил 227,6 миллиона долларов США, или 0,5 процента ВВП, в то время как за 2019 год в платежном балансе страны образовался профицит в размере 4,365 миллиарда долларов.

Напомним, что ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) обнародовало прогноз, что баланс счета текущих операций Азербайджана в 2021 году будет на уровне 0,4 процента ВВП, в 2022 году за счет текущих операций в ВВП останется в профиците и достигнет 2,5 процента, а в 2023 и 2024 годах увеличится до 4,5 и 4,4 процента соответственно.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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