Манат укрепился к рублю и лире

Финансы 7 апреля 2021 09:41 (UTC+04:00)
Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

07 апреля 2021 г.:

06 апреля 2021 г.:

07 марта 2021 г.:

07 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0182

2,007

2,0327

1,8398

0,0112

-0,0145

0,1784

1 российский рубль

0,022

0,0223

0,0228

0,0224

-0,0003

-0,0008

-0,0004

1 турецкая лира

0,2084

0,2093

0,2261

0,251

-0,0009

-0,0177

-0,0426

1 австралийский доллар

1,3014

1,299

1,3103

1,0441

0,0024

-0,0089

0,2573

1 аргентинский песо

0,0184

0,0184

0,0188

0,0262

0

-0,0004

-0,0078

1 белорусский рубль

0,6409

0,6407

0,6518

0,6611

0,0002

-0,0109

-0,0202

1 бразильский реал

0,304

0,3

0,2999

0,3218

0,0040

0,0041

-0,0178

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1172

0,1166

0,1109

0,0911

0,0006

0,0063

0,0261

100 южнокорейских вон

0,1524

0,1513

0,1506

0,1389

0,0011

0,0018

0,0135

1 чешская крона

0,0776

0,0772

0,0774

0,0667

0,0004

0,0002

0,0109

100 чилийских песо

0,237

0,2359

0,2342

0,1997

0,0011

0,0028

0,0373

1 китайский юань

0,2599

0,2594

0,2626

0,2402

0,0005

-0,0027

0,0197

1 датская крона

0,2714

0,2698

0,2734

0,2465

0,0016

-0,0020

0,0249

1 грузинский лари

0,499

0,4985

0,5133

0,5347

0,0005

-0,0143

-0,0357

1 гонконгский доллар

0,2185

0,2186

0,2191

0,2193

-0,0001

-0,0006

-0,0008

1 индийская рупия

0,0231

0,0232

0,0233

0,0224

-0,0001

-0,0002

0,0007

1 британский фунт стерлингов

2,3513

2,3631

2,3622

2,0873

-0,0118

-0,0109

0,2640

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0103

0

-0,0002

0,0014

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1973

0,1951

0,1998

0,1685

0,0022

-0,0025

0,0288

1 швейцарский франк

1,8263

1,8125

1,8298

1,7413

0,0138

-0,0035

0,0850

1 израильский шекель

0,5159

0,5133

0,5125

0,4735

0,0026

0,0034

0,0424

1 канадский доллар

1,3512

1,356

1,3427

1,207

-0,0048

0,0085

0,1442

1 кувейтский динар

5,6263

5,6245

5,6178

5,4575

0,0018

0,0085

0,1688

1 казахский тенге

0,0039

0,004

0,0041

0,0039

-0,0001

-0,0002

0

1 киргизский сом

0,02

0,0201

0,02

0,02

-0,0001

0

0

100 ливанских фунтов

0,1127

0,1128

0,1121

0,1124

-0,0001

0,0006

0,0003

1 малайзийский ринггит

0,4119

0,4113

0,4175

0,3906

0,0006

-0,0056

0,0213

1 мексиканский песо

0,0843

0,0836

0,0805

0,069

0,0007

0,0038

0,0153

1 молдавская лея

0,0943

0,0942

0,0969

0,0912

0,0001

-0,0026

0,0031

1 египетский фунт

0,1083

0,1083

0,1083

0,1077

0

0

0,0006

1 норвежская крона

0,2003

0,1999

0,1977

0,164

0,0004

0,0026

0,0363

100 узбекских сомов

0,0162

0,0162

0,0162

0,0177

0

0

-0,0015

1 польский злотый

0,4396

0,4372

0,4454

0,4036

0,0024

-0,0058

0,0360

1 сингапурский доллар

1,2699

1,2681

1,2702

1,1886

0,0018

-0,0003

0,0813

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4532

0,4519

0

0,0001

0,0014

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4154

2,4113

2,4408

2,309

0,0041

-0,0254

0,1064

1 тайваньский доллар

0,0597

0,0597

0,0609

0,0563

0

-0,0012

0,0034

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1505

0,1664

0

-0,0001

-0,0160

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0612

0,061

0,0614

0,0627

0,0002

-0,0002

-0,0015

100 японских иен

1,549

1,5416

1,573

1,5631

0,0074

-0,0240

-0,0141

1 новозеландский доллар

1,1995

1,1991

1,2185

1,0164

0,0004

-0,0190

0,1831

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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