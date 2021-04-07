Манат укрепился к рублю и лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 07 апреля 2021 г.: 06 апреля 2021 г.: 07 марта 2021 г.: 07 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0182 2,007 2,0327 1,8398 0,0112 -0,0145 0,1784 1 российский рубль 0,022 0,0223 0,0228 0,0224 -0,0003 -0,0008 -0,0004 1 турецкая лира 0,2084 0,2093 0,2261 0,251 -0,0009 -0,0177 -0,0426 1 австралийский доллар 1,3014 1,299 1,3103 1,0441 0,0024 -0,0089 0,2573 1 аргентинский песо 0,0184 0,0184 0,0188 0,0262 0 -0,0004 -0,0078 1 белорусский рубль 0,6409 0,6407 0,6518 0,6611 0,0002 -0,0109 -0,0202 1 бразильский реал 0,304 0,3 0,2999 0,3218 0,0040 0,0041 -0,0178 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1172 0,1166 0,1109 0,0911 0,0006 0,0063 0,0261 100 южнокорейских вон 0,1524 0,1513 0,1506 0,1389 0,0011 0,0018 0,0135 1 чешская крона 0,0776 0,0772 0,0774 0,0667 0,0004 0,0002 0,0109 100 чилийских песо 0,237 0,2359 0,2342 0,1997 0,0011 0,0028 0,0373 1 китайский юань 0,2599 0,2594 0,2626 0,2402 0,0005 -0,0027 0,0197 1 датская крона 0,2714 0,2698 0,2734 0,2465 0,0016 -0,0020 0,0249 1 грузинский лари 0,499 0,4985 0,5133 0,5347 0,0005 -0,0143 -0,0357 1 гонконгский доллар 0,2185 0,2186 0,2191 0,2193 -0,0001 -0,0006 -0,0008 1 индийская рупия 0,0231 0,0232 0,0233 0,0224 -0,0001 -0,0002 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3513 2,3631 2,3622 2,0873 -0,0118 -0,0109 0,2640 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0103 0 -0,0002 0,0014 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1973 0,1951 0,1998 0,1685 0,0022 -0,0025 0,0288 1 швейцарский франк 1,8263 1,8125 1,8298 1,7413 0,0138 -0,0035 0,0850 1 израильский шекель 0,5159 0,5133 0,5125 0,4735 0,0026 0,0034 0,0424 1 канадский доллар 1,3512 1,356 1,3427 1,207 -0,0048 0,0085 0,1442 1 кувейтский динар 5,6263 5,6245 5,6178 5,4575 0,0018 0,0085 0,1688 1 казахский тенге 0,0039 0,004 0,0041 0,0039 -0,0001 -0,0002 0 1 киргизский сом 0,02 0,0201 0,02 0,02 -0,0001 0 0 100 ливанских фунтов 0,1127 0,1128 0,1121 0,1124 -0,0001 0,0006 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,4119 0,4113 0,4175 0,3906 0,0006 -0,0056 0,0213 1 мексиканский песо 0,0843 0,0836 0,0805 0,069 0,0007 0,0038 0,0153 1 молдавская лея 0,0943 0,0942 0,0969 0,0912 0,0001 -0,0026 0,0031 1 египетский фунт 0,1083 0,1083 0,1083 0,1077 0 0 0,0006 1 норвежская крона 0,2003 0,1999 0,1977 0,164 0,0004 0,0026 0,0363 100 узбекских сомов 0,0162 0,0162 0,0162 0,0177 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4396 0,4372 0,4454 0,4036 0,0024 -0,0058 0,0360 1 сингапурский доллар 1,2699 1,2681 1,2702 1,1886 0,0018 -0,0003 0,0813 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4532 0,4519 0 0,0001 0,0014 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4154 2,4113 2,4408 2,309 0,0041 -0,0254 0,1064 1 тайваньский доллар 0,0597 0,0597 0,0609 0,0563 0 -0,0012 0,0034 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1505 0,1664 0 -0,0001 -0,0160 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0612 0,061 0,0614 0,0627 0,0002 -0,0002 -0,0015 100 японских иен 1,549 1,5416 1,573 1,5631 0,0074 -0,0240 -0,0141 1 новозеландский доллар 1,1995 1,1991 1,2185 1,0164 0,0004 -0,0190 0,1831

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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