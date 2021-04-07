Манат укрепился к рублю и лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на седьмое апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0182 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
07 апреля 2021 г.:
|
06 апреля 2021 г.:
|
07 марта 2021 г.:
|
07 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0182
|
2,007
|
2,0327
|
1,8398
|
0,0112
|
-0,0145
|
0,1784
|
1 российский рубль
|
0,022
|
0,0223
|
0,0228
|
0,0224
|
-0,0003
|
-0,0008
|
-0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,2084
|
0,2093
|
0,2261
|
0,251
|
-0,0009
|
-0,0177
|
-0,0426
|
1 австралийский доллар
|
1,3014
|
1,299
|
1,3103
|
1,0441
|
0,0024
|
-0,0089
|
0,2573
|
1 аргентинский песо
|
0,0184
|
0,0184
|
0,0188
|
0,0262
|
0
|
-0,0004
|
-0,0078
|
1 белорусский рубль
|
0,6409
|
0,6407
|
0,6518
|
0,6611
|
0,0002
|
-0,0109
|
-0,0202
|
1 бразильский реал
|
0,304
|
0,3
|
0,2999
|
0,3218
|
0,0040
|
0,0041
|
-0,0178
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1172
|
0,1166
|
0,1109
|
0,0911
|
0,0006
|
0,0063
|
0,0261
|
100 южнокорейских вон
|
0,1524
|
0,1513
|
0,1506
|
0,1389
|
0,0011
|
0,0018
|
0,0135
|
1 чешская крона
|
0,0776
|
0,0772
|
0,0774
|
0,0667
|
0,0004
|
0,0002
|
0,0109
|
100 чилийских песо
|
0,237
|
0,2359
|
0,2342
|
0,1997
|
0,0011
|
0,0028
|
0,0373
|
1 китайский юань
|
0,2599
|
0,2594
|
0,2626
|
0,2402
|
0,0005
|
-0,0027
|
0,0197
|
1 датская крона
|
0,2714
|
0,2698
|
0,2734
|
0,2465
|
0,0016
|
-0,0020
|
0,0249
|
1 грузинский лари
|
0,499
|
0,4985
|
0,5133
|
0,5347
|
0,0005
|
-0,0143
|
-0,0357
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
0,2186
|
0,2191
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,0006
|
-0,0008
|
1 индийская рупия
|
0,0231
|
0,0232
|
0,0233
|
0,0224
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3513
|
2,3631
|
2,3622
|
2,0873
|
-0,0118
|
-0,0109
|
0,2640
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0103
|
0
|
-0,0002
|
0,0014
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1973
|
0,1951
|
0,1998
|
0,1685
|
0,0022
|
-0,0025
|
0,0288
|
1 швейцарский франк
|
1,8263
|
1,8125
|
1,8298
|
1,7413
|
0,0138
|
-0,0035
|
0,0850
|
1 израильский шекель
|
0,5159
|
0,5133
|
0,5125
|
0,4735
|
0,0026
|
0,0034
|
0,0424
|
1 канадский доллар
|
1,3512
|
1,356
|
1,3427
|
1,207
|
-0,0048
|
0,0085
|
0,1442
|
1 кувейтский динар
|
5,6263
|
5,6245
|
5,6178
|
5,4575
|
0,0018
|
0,0085
|
0,1688
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,004
|
0,0041
|
0,0039
|
-0,0001
|
-0,0002
|
0
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,0201
|
0,02
|
0,02
|
-0,0001
|
0
|
0
|
100 ливанских фунтов
|
0,1127
|
0,1128
|
0,1121
|
0,1124
|
-0,0001
|
0,0006
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4119
|
0,4113
|
0,4175
|
0,3906
|
0,0006
|
-0,0056
|
0,0213
|
1 мексиканский песо
|
0,0843
|
0,0836
|
0,0805
|
0,069
|
0,0007
|
0,0038
|
0,0153
|
1 молдавская лея
|
0,0943
|
0,0942
|
0,0969
|
0,0912
|
0,0001
|
-0,0026
|
0,0031
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1083
|
0,1077
|
0
|
0
|
0,0006
|
1 норвежская крона
|
0,2003
|
0,1999
|
0,1977
|
0,164
|
0,0004
|
0,0026
|
0,0363
|
100 узбекских сомов
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0177
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4396
|
0,4372
|
0,4454
|
0,4036
|
0,0024
|
-0,0058
|
0,0360
|
1 сингапурский доллар
|
1,2699
|
1,2681
|
1,2702
|
1,1886
|
0,0018
|
-0,0003
|
0,0813
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4532
|
0,4519
|
0
|
0,0001
|
0,0014
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4154
|
2,4113
|
2,4408
|
2,309
|
0,0041
|
-0,0254
|
0,1064
|
1 тайваньский доллар
|
0,0597
|
0,0597
|
0,0609
|
0,0563
|
0
|
-0,0012
|
0,0034
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1505
|
0,1664
|
0
|
-0,0001
|
-0,0160
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0612
|
0,061
|
0,0614
|
0,0627
|
0,0002
|
-0,0002
|
-0,0015
|
100 японских иен
|
1,549
|
1,5416
|
1,573
|
1,5631
|
0,0074
|
-0,0240
|
-0,0141
|
1 новозеландский доллар
|
1,1995
|
1,1991
|
1,2185
|
1,0164
|
0,0004
|
-0,0190
|
0,1831
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter:@jafarov_zeyni