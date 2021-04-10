Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные гособлигации

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 13 апреля 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 10 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов, со сроком обращения 1 820 дней и доходностью 8,5 процента.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 12 октября 2021 года, 12 апреля 2022 года, 11 октября 2022 года, 11 апреля 2023 года, 10 октября 2023 года, 9 апреля 2024 года, 8 октября 2024 года, 8 апреля 2025 года, 7 октября 2025 года и 7 апреля 2026 года.

Срок оплаты по облигациям – 7 апреля 2026 года.

Андеррайтером по выпуску государственных облигаций министерства финансов Азербайджана является инвестиционная компания Pasha Kapital.

В ходе аукциона допускается принятие неконкурентных ордеров при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов. Кроме того, эмитент может не принимать эти заказы, если объем заказов, выданных участниками аукциона на покупку облигаций, ниже 20 процентов от объема облигаций, выпущенных эмитентом с аукциона.

В случае, если в ходе аукциона государственные облигации превысят спрос и цена будет удовлетворена эмитентом, объем предлагаемых эмитентом облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

Отметим, что на 2021 год министерством финансов Азербайджана планируется эмиссия 17 миллионов облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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