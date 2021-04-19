Центры развития МСБ в Азербайджане оказали услуги почти 1 200 предпринимателям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане услугами Центров развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агентства по развитию МСБ в марте 2021 года воспользовались около 1 200 предпринимателей и лиц, желающих начать свой бизнес, в том числе 500 представителей молодежи и 600 женщин, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

Центры организовали 47 тренингов в режиме онлайн для субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, создателей стартапов и других на темы налогов, корпоративного управления, цифрового маркетинга, продаж, финансирования, разработки проектов и бизнес-планов.

В указанный период эксперты Центров развития МСБ оказали консультационные услуги почти 70 предпринимателям и бизнес-ассоциациям. Большинство обращений субъектов МСБ было связано с разработкой бизнес-планов и началом проектов, составлением бюджета, а также с консультациями по продажам и маркетингу.

При поддержке центров в марте были созданы видеостудия, компании, оказывающие услуги в сферах маркетинга, ландшафтного дизайна, консалтинга.

Напомним, что в настоящее время пять Центров развития МСБ действуют в Баку, Сумгайыте, Хачмазе, Шеки и Евлахе, Все услуги в них бесплатные.

Информацию о тренингах и других услугах центров можно получить на порталах www.smb.gov.az и www.kobim.az

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)