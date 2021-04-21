Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0446 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 21 апреля 2021 г.: 20 апреля 2021 г.: 21 марта 2021 г.: 21 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0446 2,0507 2,0261 1,8415 -0,0061 0,0185 0,2031 1 российский рубль 0,0221 0,0223 0,0229 0,0225 -0,0002 -0,0008 -0,0004 1 турецкая лира 0,2094 0,2099 0,2319 0,2448 -0,0005 -0,0225 -0,0354 1 австралийский доллар 1,3108 1,3252 1,3174 1,0718 -0,0144 -0,0066 0,2390 1 аргентинский песо 0,0183 0,0183 0,0186 0,0258 0 -0,0003 -0,0075 1 белорусский рубль 0,657 0,6558 0,6542 0,6948 0,0012 0,0028 -0,0378 1 бразильский реал 0,3053 0,3064 0,3057 0,3198 -0,0011 -0,0004 -0,0145 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1187 0,1198 0,1154 0,09 -0,0011 0,0033 0,0287 100 южнокорейских вон 0,152 0,1529 0,1503 0,1377 -0,0009 0,0017 0,0143 1 чешская крона 0,0788 0,0791 0,0775 0,0672 -0,0003 0,0013 0,0116 100 чилийских песо 0,244 0,2423 0,2365 0,199 0,0017 0,0075 0,0450 1 китайский юань 0,2616 0,2617 0,2611 0,2399 -0,0001 0,0005 0,0217 1 датская крона 0,2749 0,2758 0,2725 0,2469 -0,0009 0,0024 0,0280 1 грузинский лари 0,494 0,4944 0,5101 0,5381 -0,0004 -0,0161 -0,0441 1 гонконгский доллар 0,219 0,2189 0,2189 0,2193 0,0001 0,0001 -0,0003 1 индийская рупия 0,0225 0,0228 0,0234 0,0221 -0,0003 -0,0009 0,0004 1 британский фунт стерлингов 2,3668 2,3797 2,3667 2,1083 -0,0129 0,0001 0,2585 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0118 0,0109 0 -0,0001 0,0008 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,2014 0,2028 0,1997 0,1691 -0,0014 0,0017 0,0323 1 швейцарский франк 1,855 1,8593 1,8338 1,7514 -0,0043 0,0212 0,1036 1 израильский шекель 0,5229 0,5216 0,5163 0,4775 0,0013 0,0066 0,0454 1 канадский доллар 1,3481 1,3607 1,361 1,2003 -0,0126 -0,0129 0,1478 1 кувейтский динар 5,6439 5,6423 5,6309 5,4627 0,0016 0,0130 0,1812 1 казахский тенге 0,0039 0,004 0,004 0,004 -0,0001 -0,0001 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0213 0 0,0001 -0,0012 100 ливанских фунтов 0,1119 0,1119 0,1123 0,1124 0 -0,0004 -0,0005 1 малайзийский ринггит 0,4128 0,413 0,413 0,3872 -0,0002 -0,0002 0,0256 1 мексиканский песо 0,0851 0,0858 0,0831 0,0706 -0,0007 0,0020 0,0145 1 молдавская лея 0,0944 0,0946 0,0955 0,0956 -0,0002 -0,0011 -0,0012 1 египетский фунт 0,1082 0,1084 0,1084 0,1079 -0,0002 -0,0002 0,0003 1 норвежская крона 0,2027 0,2059 0,1997 0,1623 -0,0032 0,0030 0,0404 100 узбекских сомов 0,0161 0,0162 0,0162 0,0168 -0,0001 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4491 0,4501 0,4383 0,4067 -0,0010 0,0108 0,0424 1 сингапурский доллар 1,2787 1,2816 1,2661 1,1917 -0,0029 0,0126 0,0870 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4531 0 0 0,0002 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4394 2,4384 2,4306 2,3186 0,0010 0,0088 0,1208 1 тайваньский доллар 0,0605 0,0605 0,0598 0,0565 0 0,0007 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0606 0,0608 0,0614 0,0628 -0,0002 -0,0008 -0,0022 100 японских иен 1,5733 1,572 1,561 1,5812 0,0013 0,0123 -0,0079 1 новозеландский доллар 1,2183 1,2266 1,2193 1,018 -0,0083 -0,0010 0,2003

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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