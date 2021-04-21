Манат укрепился к евро и рублю

Финансы 21 апреля 2021 09:50 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и рублю

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0446 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

21 апреля 2021 г.:

20 апреля 2021 г.:

21 марта 2021 г.:

21 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0446

2,0507

2,0261

1,8415

-0,0061

0,0185

0,2031

1 российский рубль

0,0221

0,0223

0,0229

0,0225

-0,0002

-0,0008

-0,0004

1 турецкая лира

0,2094

0,2099

0,2319

0,2448

-0,0005

-0,0225

-0,0354

1 австралийский доллар

1,3108

1,3252

1,3174

1,0718

-0,0144

-0,0066

0,2390

1 аргентинский песо

0,0183

0,0183

0,0186

0,0258

0

-0,0003

-0,0075

1 белорусский рубль

0,657

0,6558

0,6542

0,6948

0,0012

0,0028

-0,0378

1 бразильский реал

0,3053

0,3064

0,3057

0,3198

-0,0011

-0,0004

-0,0145

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1187

0,1198

0,1154

0,09

-0,0011

0,0033

0,0287

100 южнокорейских вон

0,152

0,1529

0,1503

0,1377

-0,0009

0,0017

0,0143

1 чешская крона

0,0788

0,0791

0,0775

0,0672

-0,0003

0,0013

0,0116

100 чилийских песо

0,244

0,2423

0,2365

0,199

0,0017

0,0075

0,0450

1 китайский юань

0,2616

0,2617

0,2611

0,2399

-0,0001

0,0005

0,0217

1 датская крона

0,2749

0,2758

0,2725

0,2469

-0,0009

0,0024

0,0280

1 грузинский лари

0,494

0,4944

0,5101

0,5381

-0,0004

-0,0161

-0,0441

1 гонконгский доллар

0,219

0,2189

0,2189

0,2193

0,0001

0,0001

-0,0003

1 индийская рупия

0,0225

0,0228

0,0234

0,0221

-0,0003

-0,0009

0,0004

1 британский фунт стерлингов

2,3668

2,3797

2,3667

2,1083

-0,0129

0,0001

0,2585

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0118

0,0109

0

-0,0001

0,0008

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,2014

0,2028

0,1997

0,1691

-0,0014

0,0017

0,0323

1 швейцарский франк

1,855

1,8593

1,8338

1,7514

-0,0043

0,0212

0,1036

1 израильский шекель

0,5229

0,5216

0,5163

0,4775

0,0013

0,0066

0,0454

1 канадский доллар

1,3481

1,3607

1,361

1,2003

-0,0126

-0,0129

0,1478

1 кувейтский динар

5,6439

5,6423

5,6309

5,4627

0,0016

0,0130

0,1812

1 казахский тенге

0,0039

0,004

0,004

0,004

-0,0001

-0,0001

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,02

0,0213

0

0,0001

-0,0012

100 ливанских фунтов

0,1119

0,1119

0,1123

0,1124

0

-0,0004

-0,0005

1 малайзийский ринггит

0,4128

0,413

0,413

0,3872

-0,0002

-0,0002

0,0256

1 мексиканский песо

0,0851

0,0858

0,0831

0,0706

-0,0007

0,0020

0,0145

1 молдавская лея

0,0944

0,0946

0,0955

0,0956

-0,0002

-0,0011

-0,0012

1 египетский фунт

0,1082

0,1084

0,1084

0,1079

-0,0002

-0,0002

0,0003

1 норвежская крона

0,2027

0,2059

0,1997

0,1623

-0,0032

0,0030

0,0404

100 узбекских сомов

0,0161

0,0162

0,0162

0,0168

-0,0001

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4491

0,4501

0,4383

0,4067

-0,0010

0,0108

0,0424

1 сингапурский доллар

1,2787

1,2816

1,2661

1,1917

-0,0029

0,0126

0,0870

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,4533

0,4531

0

0

0,0002

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4394

2,4384

2,4306

2,3186

0,0010

0,0088

0,1208

1 тайваньский доллар

0,0605

0,0605

0,0598

0,0565

0

0,0007

0,0040

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0606

0,0608

0,0614

0,0628

-0,0002

-0,0008

-0,0022

100 японских иен

1,5733

1,572

1,561

1,5812

0,0013

0,0123

-0,0079

1 новозеландский доллар

1,2183

1,2266

1,2193

1,018

-0,0083

-0,0010

0,2003

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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