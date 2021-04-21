Манат укрепился к евро и рублю
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0446 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
21 апреля 2021 г.:
|
20 апреля 2021 г.:
|
21 марта 2021 г.:
|
21 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0446
|
2,0507
|
2,0261
|
1,8415
|
-0,0061
|
0,0185
|
0,2031
|
1 российский рубль
|
0,0221
|
0,0223
|
0,0229
|
0,0225
|
-0,0002
|
-0,0008
|
-0,0004
|
1 турецкая лира
|
0,2094
|
0,2099
|
0,2319
|
0,2448
|
-0,0005
|
-0,0225
|
-0,0354
|
1 австралийский доллар
|
1,3108
|
1,3252
|
1,3174
|
1,0718
|
-0,0144
|
-0,0066
|
0,2390
|
1 аргентинский песо
|
0,0183
|
0,0183
|
0,0186
|
0,0258
|
0
|
-0,0003
|
-0,0075
|
1 белорусский рубль
|
0,657
|
0,6558
|
0,6542
|
0,6948
|
0,0012
|
0,0028
|
-0,0378
|
1 бразильский реал
|
0,3053
|
0,3064
|
0,3057
|
0,3198
|
-0,0011
|
-0,0004
|
-0,0145
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1187
|
0,1198
|
0,1154
|
0,09
|
-0,0011
|
0,0033
|
0,0287
|
100 южнокорейских вон
|
0,152
|
0,1529
|
0,1503
|
0,1377
|
-0,0009
|
0,0017
|
0,0143
|
1 чешская крона
|
0,0788
|
0,0791
|
0,0775
|
0,0672
|
-0,0003
|
0,0013
|
0,0116
|
100 чилийских песо
|
0,244
|
0,2423
|
0,2365
|
0,199
|
0,0017
|
0,0075
|
0,0450
|
1 китайский юань
|
0,2616
|
0,2617
|
0,2611
|
0,2399
|
-0,0001
|
0,0005
|
0,0217
|
1 датская крона
|
0,2749
|
0,2758
|
0,2725
|
0,2469
|
-0,0009
|
0,0024
|
0,0280
|
1 грузинский лари
|
0,494
|
0,4944
|
0,5101
|
0,5381
|
-0,0004
|
-0,0161
|
-0,0441
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,2189
|
0,2189
|
0,2193
|
0,0001
|
0,0001
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0225
|
0,0228
|
0,0234
|
0,0221
|
-0,0003
|
-0,0009
|
0,0004
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3668
|
2,3797
|
2,3667
|
2,1083
|
-0,0129
|
0,0001
|
0,2585
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0118
|
0,0109
|
0
|
-0,0001
|
0,0008
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2014
|
0,2028
|
0,1997
|
0,1691
|
-0,0014
|
0,0017
|
0,0323
|
1 швейцарский франк
|
1,855
|
1,8593
|
1,8338
|
1,7514
|
-0,0043
|
0,0212
|
0,1036
|
1 израильский шекель
|
0,5229
|
0,5216
|
0,5163
|
0,4775
|
0,0013
|
0,0066
|
0,0454
|
1 канадский доллар
|
1,3481
|
1,3607
|
1,361
|
1,2003
|
-0,0126
|
-0,0129
|
0,1478
|
1 кувейтский динар
|
5,6439
|
5,6423
|
5,6309
|
5,4627
|
0,0016
|
0,0130
|
0,1812
|
1 казахский тенге
|
0,0039
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,02
|
0,0213
|
0
|
0,0001
|
-0,0012
|
100 ливанских фунтов
|
0,1119
|
0,1119
|
0,1123
|
0,1124
|
0
|
-0,0004
|
-0,0005
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4128
|
0,413
|
0,413
|
0,3872
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0256
|
1 мексиканский песо
|
0,0851
|
0,0858
|
0,0831
|
0,0706
|
-0,0007
|
0,0020
|
0,0145
|
1 молдавская лея
|
0,0944
|
0,0946
|
0,0955
|
0,0956
|
-0,0002
|
-0,0011
|
-0,0012
|
1 египетский фунт
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1084
|
0,1079
|
-0,0002
|
-0,0002
|
0,0003
|
1 норвежская крона
|
0,2027
|
0,2059
|
0,1997
|
0,1623
|
-0,0032
|
0,0030
|
0,0404
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0162
|
0,0162
|
0,0168
|
-0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4491
|
0,4501
|
0,4383
|
0,4067
|
-0,0010
|
0,0108
|
0,0424
|
1 сингапурский доллар
|
1,2787
|
1,2816
|
1,2661
|
1,1917
|
-0,0029
|
0,0126
|
0,0870
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4531
|
0
|
0
|
0,0002
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4394
|
2,4384
|
2,4306
|
2,3186
|
0,0010
|
0,0088
|
0,1208
|
1 тайваньский доллар
|
0,0605
|
0,0605
|
0,0598
|
0,0565
|
0
|
0,0007
|
0,0040
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0606
|
0,0608
|
0,0614
|
0,0628
|
-0,0002
|
-0,0008
|
-0,0022
|
100 японских иен
|
1,5733
|
1,572
|
1,561
|
1,5812
|
0,0013
|
0,0123
|
-0,0079
|
1 новозеландский доллар
|
1,2183
|
1,2266
|
1,2193
|
1,018
|
-0,0083
|
-0,0010
|
0,2003
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni