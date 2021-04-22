Наибольшая доля кредитов в Азербайджане в I кв. 2021 г. пришлась на домохозяйства
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Названы имена представителей Азербайджана на Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева (ФОТО)
Отказ Армении передать Азербайджану карты минных полей нужно расценивать как нарушение международного права – российский политолог
Зенитно-ракетные подразделения ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе, время двигаться вперед – Еврокомиссар
Армянский фашизм проявляет себя и в отношении исторических памятников - глава Госкомитета Азербайджана