В столице и регионах Азербайджана зафиксировано снижение банковского кредитования
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В Азербайджане завершается онлайн-опрос среди вынужденных переселенцев на тему возвращения в Карабах
Пашинян никогда не скрывал симпатии и заинтересованности в продолжении сотрудничества с Фондом Сороса – политолог
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог