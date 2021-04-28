Евро и турецкая лира подорожали к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0529 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
28 апреля 2021 г.:
|
27 апреля 2021 г.:
|
28 марта 2021 г.:
|
28 апреля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0529
|
2,0525
|
2,0261
|
1,8394
|
0,0004
|
0,0268
|
0,2135
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0227
|
0,004
|
0,0228
|
0
|
0,0187
|
-0,0001
|
1 турецкая лира
|
0,2066
|
0,2051
|
0,1997
|
0,2431
|
0,0015
|
0,0069
|
-0,0365
|
1 австралийский доллар
|
1,3171
|
1,3241
|
0,1123
|
1,0951
|
-0,0070
|
1,2048
|
0,2220
|
1 аргентинский песо
|
0,0182
|
0,0182
|
0,4383
|
0,0256
|
0
|
-0,4201
|
-0,0074
|
1 белорусский рубль
|
0,6643
|
0,6629
|
0,0831
|
0,692
|
0,0014
|
0,5812
|
-0,0277
|
1 бразильский реал
|
0,3118
|
0,3127
|
1,2661
|
0,3008
|
-0,0009
|
-0,9543
|
0,0110
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,1084
|
0,4628
|
0
|
0,3544
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1181
|
0,119
|
0,4533
|
0,0903
|
-0,0009
|
-0,3352
|
0,0278
|
100 южнокорейских вон
|
0,1529
|
0,1529
|
0,0162
|
0,1386
|
0
|
0,1367
|
0,0143
|
1 чешская крона
|
0,0792
|
0,0794
|
2,4306
|
0,0673
|
-0,0002
|
-2,3514
|
0,0119
|
100 чилийских песо
|
0,2421
|
0,241
|
0,0229
|
0,1978
|
0,0011
|
0,2192
|
0,0443
|
1 китайский юань
|
0,2621
|
0,2621
|
0,2319
|
0,2399
|
0
|
0,0302
|
0,0222
|
1 датская крона
|
0,2761
|
0,276
|
1,3174
|
0,2467
|
0,0001
|
-1,0413
|
0,0294
|
1 грузинский лари
|
0,4925
|
0,4928
|
0,0186
|
0,5304
|
-0,0003
|
0,4739
|
-0,0379
|
1 гонконгский доллар
|
0,219
|
0,2191
|
0,6542
|
0,2193
|
-0,0001
|
-0,4352
|
-0,0003
|
1 индийская рупия
|
0,0228
|
0,0228
|
0,3057
|
0,0222
|
0
|
-0,2829
|
0,0006
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3595
|
2,361
|
0,4628
|
2,1101
|
-0,0015
|
1,8967
|
0,2494
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,1154
|
0,011
|
0
|
-0,1037
|
0,0007
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,1503
|
0,004
|
0
|
-0,1463
|
0
|
1 шведская крона
|
0,2027
|
0,2026
|
0,0775
|
0,1697
|
0,0001
|
0,1252
|
0,0330
|
1 швейцарский франк
|
1,8578
|
1,8568
|
0,2365
|
1,7417
|
0,0010
|
1,6213
|
0,1161
|
1 израильский шекель
|
0,5244
|
0,5248
|
0,2611
|
0,485
|
-0,0004
|
0,2633
|
0,0394
|
1 канадский доллар
|
1,3701
|
1,3708
|
0,2725
|
1,2088
|
-0,0007
|
1,0976
|
0,1613
|
1 кувейтский динар
|
5,6462
|
5,6472
|
0,5101
|
5,4723
|
-0,0010
|
5,1361
|
0,1739
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,2189
|
0,0039
|
0
|
-0,2149
|
0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,02
|
0,02
|
0,0234
|
0,0211
|
0
|
-0,0034
|
-0,0011
|
100 ливанских фунтов
|
0,1124
|
0,1124
|
2,3667
|
0,1122
|
0
|
-2,2543
|
0,0002
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4145
|
0,415
|
0,0118
|
0,3889
|
-0,0005
|
0,4027
|
0,0256
|
1 мексиканский песо
|
0,0847
|
0,0855
|
0,004
|
0,0685
|
-0,0008
|
0,0807
|
0,0162
|
1 молдавская лея
|
0,0951
|
0,0949
|
0,1997
|
0,0938
|
0,0002
|
-0,1046
|
0,0013
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1082
|
1,8338
|
0,1079
|
0,0002
|
-1,7254
|
0,0005
|
1 норвежская крона
|
0,2051
|
0,2049
|
0,5163
|
0,1616
|
0,0002
|
-0,3112
|
0,0435
|
100 узбекских сомов
|
0,0161
|
0,0161
|
1,361
|
0,0168
|
0
|
-1,3449
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4491
|
0,4502
|
5,6309
|
0,4052
|
-0,0011
|
-5,1818
|
0,0439
|
1 сингапурский доллар
|
1,2814
|
1,2817
|
0,02
|
1,196
|
-0,0003
|
1,2614
|
0,0854
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,413
|
0,4521
|
0
|
0,0403
|
0,0012
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4416
|
2,443
|
0,0955
|
2,3185
|
-0,0014
|
2,3461
|
0,1231
|
1 тайваньский доллар
|
0,0609
|
0,061
|
0,0598
|
0,0567
|
-0,0001
|
0,0011
|
0,0042
|
1 таджикский сомони
|
0,1503
|
0,1503
|
0,1505
|
0,1659
|
0
|
-0,0002
|
-0,0156
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0613
|
0,0611
|
0,0614
|
0,063
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0017
|
100 японских иен
|
1,5617
|
1,5704
|
1,561
|
1,5847
|
-0,0087
|
0,0007
|
-0,0230
|
1 новозеландский доллар
|
1,2251
|
1,2278
|
1,2193
|
1,0193
|
-0,0027
|
0,0058
|
0,2058
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni