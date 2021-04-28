Евро и турецкая лира подорожали к манату

Финансы 28 апреля 2021 09:49 (UTC+04:00)
Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0529 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют:

28 апреля 2021 г.:

27 апреля 2021 г.:

28 марта 2021 г.:

28 апреля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0529

2,0525

2,0261

1,8394

0,0004

0,0268

0,2135

1 российский рубль

0,0227

0,0227

0,004

0,0228

0

0,0187

-0,0001

1 турецкая лира

0,2066

0,2051

0,1997

0,2431

0,0015

0,0069

-0,0365

1 австралийский доллар

1,3171

1,3241

0,1123

1,0951

-0,0070

1,2048

0,2220

1 аргентинский песо

0,0182

0,0182

0,4383

0,0256

0

-0,4201

-0,0074

1 белорусский рубль

0,6643

0,6629

0,0831

0,692

0,0014

0,5812

-0,0277

1 бразильский реал

0,3118

0,3127

1,2661

0,3008

-0,0009

-0,9543

0,0110

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,1084

0,4628

0

0,3544

0

1 южноафриканский ранд

0,1181

0,119

0,4533

0,0903

-0,0009

-0,3352

0,0278

100 южнокорейских вон

0,1529

0,1529

0,0162

0,1386

0

0,1367

0,0143

1 чешская крона

0,0792

0,0794

2,4306

0,0673

-0,0002

-2,3514

0,0119

100 чилийских песо

0,2421

0,241

0,0229

0,1978

0,0011

0,2192

0,0443

1 китайский юань

0,2621

0,2621

0,2319

0,2399

0

0,0302

0,0222

1 датская крона

0,2761

0,276

1,3174

0,2467

0,0001

-1,0413

0,0294

1 грузинский лари

0,4925

0,4928

0,0186

0,5304

-0,0003

0,4739

-0,0379

1 гонконгский доллар

0,219

0,2191

0,6542

0,2193

-0,0001

-0,4352

-0,0003

1 индийская рупия

0,0228

0,0228

0,3057

0,0222

0

-0,2829

0,0006

1 британский фунт стерлингов

2,3595

2,361

0,4628

2,1101

-0,0015

1,8967

0,2494

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,1154

0,011

0

-0,1037

0,0007

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,1503

0,004

0

-0,1463

0

1 шведская крона

0,2027

0,2026

0,0775

0,1697

0,0001

0,1252

0,0330

1 швейцарский франк

1,8578

1,8568

0,2365

1,7417

0,0010

1,6213

0,1161

1 израильский шекель

0,5244

0,5248

0,2611

0,485

-0,0004

0,2633

0,0394

1 канадский доллар

1,3701

1,3708

0,2725

1,2088

-0,0007

1,0976

0,1613

1 кувейтский динар

5,6462

5,6472

0,5101

5,4723

-0,0010

5,1361

0,1739

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,2189

0,0039

0

-0,2149

0,0001

1 киргизский сом

0,02

0,02

0,0234

0,0211

0

-0,0034

-0,0011

100 ливанских фунтов

0,1124

0,1124

2,3667

0,1122

0

-2,2543

0,0002

1 малайзийский ринггит

0,4145

0,415

0,0118

0,3889

-0,0005

0,4027

0,0256

1 мексиканский песо

0,0847

0,0855

0,004

0,0685

-0,0008

0,0807

0,0162

1 молдавская лея

0,0951

0,0949

0,1997

0,0938

0,0002

-0,1046

0,0013

1 египетский фунт

0,1084

0,1082

1,8338

0,1079

0,0002

-1,7254

0,0005

1 норвежская крона

0,2051

0,2049

0,5163

0,1616

0,0002

-0,3112

0,0435

100 узбекских сомов

0,0161

0,0161

1,361

0,0168

0

-1,3449

-0,0007

1 польский злотый

0,4491

0,4502

5,6309

0,4052

-0,0011

-5,1818

0,0439

1 сингапурский доллар

1,2814

1,2817

0,02

1,196

-0,0003

1,2614

0,0854

1 саудовский риал

0,4533

0,4533

0,413

0,4521

0

0,0403

0,0012

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4416

2,443

0,0955

2,3185

-0,0014

2,3461

0,1231

1 тайваньский доллар

0,0609

0,061

0,0598

0,0567

-0,0001

0,0011

0,0042

1 таджикский сомони

0,1503

0,1503

0,1505

0,1659

0

-0,0002

-0,0156

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0613

0,0611

0,0614

0,063

0,0002

-0,0001

-0,0017

100 японских иен

1,5617

1,5704

1,561

1,5847

-0,0087

0,0007

-0,0230

1 новозеландский доллар

1,2251

1,2278

1,2193

1,0193

-0,0027

0,0058

0,2058

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки
Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки
Производство нефтехимической продукции в Иране, в первый месяц текущего года увеличилось на 7%
Производство нефтехимической продукции в Иране, в первый месяц текущего года увеличилось на 7%
ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей
ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На улучшение инфраструктуры экономических зон Узбекистана будет выделено 1,6 триллиона сумов Узбекистан 10:26
На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы региональные суды - министр Политика 10:22
До оккупации площадь лесного фонда в Ходжавенде составляла более 22 тыс. га - минэкологии Общество 10:19
Эмиратская компания планирует изучить перспективы инвестирования в ювелирное производство в Узбекистане Узбекистан 10:14
Светлой памяти великой Зaрифы Алиевой - очерк Акифа Меликова Политика 10:11
АБР прогнозирует рост экономики Азербайджана в 2021-2022 гг. Финансы 10:08
Deutsche Bank отчитался о рекордной квартальной прибыли Европа 10:04
Стоимость нефти слабо меняется на новостях от ОПЕК+ и API Энергетика 10:03
Грузооборот аэропорта Эрзурума незначительно вырос в I квартале Турция 10:00
На территории Карабаха расположены 14 рек и 9 водохранилищ - минэкологии Общество 09:59
Казахстан значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:56
За период армянской оккупации в Физули уничтожены 57 га лесной территории - минэкологии Общество 09:50
Евро и турецкая лира подорожали к манату Финансы 09:49
Участники комиссии по СВПД в Вене решили ускорить восстановление сделки Ядерная программа 09:38
Азербайджан закупил российской телекоммуникационной техники на сумму свыше $80 млн ИКТ 09:36
В Агдаме от мин расчищено более 3 тыс. гектаров Общество 09:18
Строительство новых ветряных электростанций планируется в Грузии Грузия 09:16
Врач о возможности смягчения карантина в Азербайджане Общество 09:12
Заявление Байдена по событиям 1915 г. не имеет юридических последствий - посол США в Армении Турция 09:00
Семья умершего главы Samsung заплатит рекордную сумму налога на наследство В мире 08:50
В Китае произошла утечка газа на химическом предприятии В мире 08:36
В Индии при пожаре в больнице погибли не менее четырех человек Другие страны 08:14
Испанские компании проявляют интерес к реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики Азербайджана Энергетика 08:11
Производство нефтехимической продукции в Иране, в первый месяц текущего года увеличилось на 7% Иран 08:05
Ингури ГЭС в Грузии введена в эксплуатацию после ремонта Грузия 07:51
2682 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:46
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,16 млн человек Турция 07:20
Суд Колумбии постановил перенести манифестации, намеченные на 28 апреля и 1 мая Другие страны 06:32
Израиль сообщил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа Израиль 05:34
Президент Сомали откажется продлевать срок своих полномочий на два года Другие страны 04:31
Выручка Microsoft в последнем квартале выросла на 19% В мире 03:47
ВМС США открыли предупредительный огонь в сторону иранских кораблей США 03:14
Британский штамм коронавируса обнаружили за неделю еще в трех странах Европа 02:43
Выручка Alphabet в первом квартале составила более $55,3 млрд В мире 02:02
Порядка 120 стран обратились к Германии за помощью в борьбе с коронавирусом Европа 01:40
"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Спорт 01:04
В Стокгольме выявили четыре случая индийской мутации коронавируса Европа 00:38
В мире за сутки выявили более 657 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:08
Президент Ильхам Алиев: За поселок Миндживан шли ожесточенные бои Политика 27 апреля 23:59
Президент Ильхам Алиев: Пусть те, кто покровительствует сегодня армянам, приедут и увидят, во что они превратили наши мечети Политика 27 апреля 23:41
Агида Манизаде избрана президентом Совета преподавателей математики штата Вирджиния Социум 27 апреля 23:38
Президент Ильхам Алиев: Главное, чтобы при восстановлении городов и сел природа оставалась нетронутой Политика 27 апреля 23:30
Tesla продала биткоины на миллионы долларов В мире 27 апреля 23:03
Между Тбилиси и Софией действует разрешительный режим на грузовые перевозки – Минтранс Болгарии Бизнес 27 апреля 22:58
Военные Израиля сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство из Ливана Израиль 27 апреля 22:52
Состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и Румынии Политика 27 апреля 22:30
В Азербайджане более 94 тыс. учащихся в дошкольных группах зачислены в первый класс Общество 27 апреля 22:16
Минторг Казахстана поднял вопрос увеличения приема грузовых составов через китайскую границу Казахстан 27 апреля 21:24
Познаем наше исламское наследие: комплекс «Имамзаде» в Гяндже (ВИДЕО) Культура 27 апреля 21:12
Объем производства угольного концентрата в Иране вырос на 8 % за прошлый год Иран 27 апреля 21:08
Стоимость топлива в Грузии определяется мировыми ценами на нефть Энергетика 27 апреля 20:42
В Грузии планируют построить 3 солнечные электростанции Энергетика 27 апреля 20:04
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России Политика 27 апреля 19:54
Чешское агентство развития реализует очередной агропроект в Грузии Бизнес 27 апреля 19:51
Грузия планирует запустить пилотный проект по чистому водороду Энергетика 27 апреля 19:43
В Грузии планируется строительство четырех ветряных электростанций Энергетика 27 апреля 19:35
Азербайджан представлен отдельным стендом на международной выставке в Китае (ФОТО) Экономика 27 апреля 19:28
Турецкий парламент выступил с заявлением, осуждающим последнее выступление президента США Турция 27 апреля 19:16
Состоялось заседание подкомитета ЕС-Азербайджан Политика 27 апреля 19:09
Президент Ильхам Алиев: Очень рад, что турецкая компания принимает участие в первом проекте в Карабахе Политика 27 апреля 18:53
Азербайджанская Senaye Sigorta увеличила прибыль более чем в 2 раза Финансы 27 апреля 18:48
Азербайджан в I квартале сократил экспорт хурмы Бизнес 27 апреля 18:43
Найдены тела еще двух пропавших без вести азербайджанских военннослужащих Общество 27 апреля 18:43
Национальной библиотеке Азербайджана переданы в дар книги на китайском языке (ФОТО) Культура 27 апреля 18:34
Президент Ильхам Алиев предупредил реваншистские силы в Армении: Если еще раз будет предпринята подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте Политика 27 апреля 18:32
Межбанк Азербайджана объявил тендер на приобретение консультационных услуг Тендеры 27 апреля 18:27
Фронтовые письма азербайджанцев – посвящается Дню Победы - 9 мая (ФОТО) Культура 27 апреля 18:26
Президент Ильхам Алиев: Во время 44-дневной войны мы не сделали ни шага назад Политика 27 апреля 18:23
Курсанты Высшего военного училища им. Гейдара Алиева посетили Парк военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 27 апреля 18:22
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-иранская граница является границей дружбы Политика 27 апреля 18:18
Туркменистану переданы ПЦР-тесты на COVID-19 в рамках совместного проекта ВОЗ-ЕС Туркменистан 27 апреля 18:17
Объем сборов по добровольным видам страхования в Азербайджане уменьшился Финансы 27 апреля 18:14
Президент Ильхам Алиев: Мы вновь установили стелу, которая в свое время была сооружена на въезде в Джебраильский район (ВИДЕО) Политика 27 апреля 18:13
AzerGold назвала победителя тендера на приобретение услуг по сертификации техустройств Бизнес 27 апреля 18:08
Обнародован объем экспорта азербайджанской нефти в Россию Энергетика 27 апреля 18:05
Фонд YAŞAT откроет счет в банке на имя новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 27 апреля 18:00
Румынская компания автоматизирует все бизнес-процессы АЗС в Азербайджане Экономика 27 апреля 17:59
В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта нелицензированных агрохимикатов и пестицидов Экономика 27 апреля 17:55
Министерскую встречу ОПЕК+ перенесли на начало июня Арабские страны 27 апреля 17:37
Россия стала единственным поставщиком автомобилей из ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 27 апреля 17:32
Минфин Азербайджана разместил на аукционе очередной транш среднесрочных облигаций Финансы 27 апреля 17:25
Страны ЕАЭС увеличили экспорт полимеров винилхлорида в Туркменистан Бизнес 27 апреля 17:24
Убыток филиала Нацбанка Пакистана в Баку сократился в 2 раза Финансы 27 апреля 17:23
Катер Береговой охраны США направился в Черное море США 27 апреля 17:22
Исполнитель мугама, заслуженный работник культуры Сардар Авезоглу скончался от коронавируса (ВИДЕО) Социум 27 апреля 17:18
General Electric отчиталась о чистом убытке в первом квартале США 27 апреля 17:17
Обязательства Бакинского филиала Нацбанка Пакистана к концу I квартала сократились в 5 раз Финансы 27 апреля 17:15
Узбекско-корейское СП объявило тендер на перевозку метанола Тендеры 27 апреля 17:13
Австрия назвала последние данные товарооборота с Туркменистаном Бизнес 27 апреля 17:13
Польша и Литва намерены объединить газотранспортные системы Европа 27 апреля 17:11
Принимаются комплексные меры по расширению торгового сотрудничества Азербайджана и РФ - замминистра Бизнес 27 апреля 17:09
Село Умудлу Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 27 апреля 17:03
В Иране создан насос для перекачки жидкости с высокой концентрацией Экономика 27 апреля 17:02
Узбекско-корейское СП объявило тендер Тендеры 27 апреля 16:58
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 27 апреля 16:51
Мазахир Панахов переизбран на пост председателя ЦИК Азербайджана Политика 27 апреля 16:48
Порты Турции в I квартале перевалили до 2 млн тонн грузов из Алжира Турция 27 апреля 16:48
Активы Нацбанка Пакистана в Баку по итогам I квартала уменьшились Финансы 27 апреля 16:45
В Азербайджане выявлено 1307 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2383 человека Общество 27 апреля 16:39
Азербайджанского драматурга назвали в России настоящим современным героем – интервью Интервью 27 апреля 16:39
Все новости