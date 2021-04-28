Евро и турецкая лира подорожали к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 апреля установлен на уровне 1,7 и 2,0529 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 28 апреля 2021 г.: 27 апреля 2021 г.: 28 марта 2021 г.: 28 апреля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0529 2,0525 2,0261 1,8394 0,0004 0,0268 0,2135 1 российский рубль 0,0227 0,0227 0,004 0,0228 0 0,0187 -0,0001 1 турецкая лира 0,2066 0,2051 0,1997 0,2431 0,0015 0,0069 -0,0365 1 австралийский доллар 1,3171 1,3241 0,1123 1,0951 -0,0070 1,2048 0,2220 1 аргентинский песо 0,0182 0,0182 0,4383 0,0256 0 -0,4201 -0,0074 1 белорусский рубль 0,6643 0,6629 0,0831 0,692 0,0014 0,5812 -0,0277 1 бразильский реал 0,3118 0,3127 1,2661 0,3008 -0,0009 -0,9543 0,0110 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,1084 0,4628 0 0,3544 0 1 южноафриканский ранд 0,1181 0,119 0,4533 0,0903 -0,0009 -0,3352 0,0278 100 южнокорейских вон 0,1529 0,1529 0,0162 0,1386 0 0,1367 0,0143 1 чешская крона 0,0792 0,0794 2,4306 0,0673 -0,0002 -2,3514 0,0119 100 чилийских песо 0,2421 0,241 0,0229 0,1978 0,0011 0,2192 0,0443 1 китайский юань 0,2621 0,2621 0,2319 0,2399 0 0,0302 0,0222 1 датская крона 0,2761 0,276 1,3174 0,2467 0,0001 -1,0413 0,0294 1 грузинский лари 0,4925 0,4928 0,0186 0,5304 -0,0003 0,4739 -0,0379 1 гонконгский доллар 0,219 0,2191 0,6542 0,2193 -0,0001 -0,4352 -0,0003 1 индийская рупия 0,0228 0,0228 0,3057 0,0222 0 -0,2829 0,0006 1 британский фунт стерлингов 2,3595 2,361 0,4628 2,1101 -0,0015 1,8967 0,2494 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,1154 0,011 0 -0,1037 0,0007 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,1503 0,004 0 -0,1463 0 1 шведская крона 0,2027 0,2026 0,0775 0,1697 0,0001 0,1252 0,0330 1 швейцарский франк 1,8578 1,8568 0,2365 1,7417 0,0010 1,6213 0,1161 1 израильский шекель 0,5244 0,5248 0,2611 0,485 -0,0004 0,2633 0,0394 1 канадский доллар 1,3701 1,3708 0,2725 1,2088 -0,0007 1,0976 0,1613 1 кувейтский динар 5,6462 5,6472 0,5101 5,4723 -0,0010 5,1361 0,1739 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,2189 0,0039 0 -0,2149 0,0001 1 киргизский сом 0,02 0,02 0,0234 0,0211 0 -0,0034 -0,0011 100 ливанских фунтов 0,1124 0,1124 2,3667 0,1122 0 -2,2543 0,0002 1 малайзийский ринггит 0,4145 0,415 0,0118 0,3889 -0,0005 0,4027 0,0256 1 мексиканский песо 0,0847 0,0855 0,004 0,0685 -0,0008 0,0807 0,0162 1 молдавская лея 0,0951 0,0949 0,1997 0,0938 0,0002 -0,1046 0,0013 1 египетский фунт 0,1084 0,1082 1,8338 0,1079 0,0002 -1,7254 0,0005 1 норвежская крона 0,2051 0,2049 0,5163 0,1616 0,0002 -0,3112 0,0435 100 узбекских сомов 0,0161 0,0161 1,361 0,0168 0 -1,3449 -0,0007 1 польский злотый 0,4491 0,4502 5,6309 0,4052 -0,0011 -5,1818 0,0439 1 сингапурский доллар 1,2814 1,2817 0,02 1,196 -0,0003 1,2614 0,0854 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,413 0,4521 0 0,0403 0,0012 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4416 2,443 0,0955 2,3185 -0,0014 2,3461 0,1231 1 тайваньский доллар 0,0609 0,061 0,0598 0,0567 -0,0001 0,0011 0,0042 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1505 0,1659 0 -0,0002 -0,0156 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0613 0,0611 0,0614 0,063 0,0002 -0,0001 -0,0017 100 японских иен 1,5617 1,5704 1,561 1,5847 -0,0087 0,0007 -0,0230 1 новозеландский доллар 1,2251 1,2278 1,2193 1,0193 -0,0027 0,0058 0,2058

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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