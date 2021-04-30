В счете текущих операций Азербайджана к концу 2021 г. ожидается профицит

БАКУ /Trend/ - В счете текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2021 года ожидается профицит.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, рост мировой экономики сформируется на уровне шести процентов, что базируется на данных о проводимой во всем мире вакцинации от коронавируса и вытекающих из этого результатов.

Председатель Центробанка сказал, что стоимость нефти марки Brent превышает 62 доллара за баррель и, согласно обновленным прогнозам международных организаций, в оставшийся период года этот показатель будет близок к указанному уровню.

Эльман Рустамов заключил, что положительные тенденции дают основания прогнозировать к концу текущего года восстановление профицита на счете текущих операций страны.

(Автор: Зейни Джафаров)

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