Эльман Рустамов огласил целевые направления монетарной политики в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Монетарные условия в Азербайджане служат сохранению оптимального баланса между поддержкой экономического роста и защитой макроэкономической стабильности.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
По его словам, начиная с конца января наблюдалось небольшое снижение номинальных и реальных процентных ставок по различным сегментам денежного рынка.
В основном изменение денежной базы с начала года в связи с увеличением остатка на Едином казначейском счете остается в отрицательной зоне. В этих условиях объем стерилизационных операций с целью поддержания ликвидности экономики был сокращен.
Также глава ЦБА отметил, что в стране продолжается постепенное восстановление кредитной активности. Кредитный портфель банковского сектора в первом квартале вырос на 1,4 процента, в том числе по бизнес-кредитам – на один процент, по ипотечным кредитам – на 4,4 процента, а по потребительским кредитам – на 0,5 процента.
«Продление многих макропруденциальных смягчений до первого июля текущего года оказывает дополнительную поддержку кредитной активности», – подчеркнул Эльман Рустамов.
Председатель правления Центробанка подытожил, что в условиях стабильности на валютном рынке продолжается снижение долларизации как по депозитам, так и по кредитам, что свидетельствует о росте доверия к национальной валюте.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)
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