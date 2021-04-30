Эльман Рустамов огласил целевые направления монетарной политики в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Монетарные условия в Азербайджане служат сохранению оптимального баланса между поддержкой экономического роста и защитой макроэкономической стабильности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

По его словам, начиная с конца января наблюдалось небольшое снижение номинальных и реальных процентных ставок по различным сегментам денежного рынка.

В основном изменение денежной базы с начала года в связи с увеличением остатка на Едином казначейском счете остается в отрицательной зоне. В этих условиях объем стерилизационных операций с целью поддержания ликвидности экономики был сокращен.

Также глава ЦБА отметил, что в стране продолжается постепенное восстановление кредитной активности. Кредитный портфель банковского сектора в первом квартале вырос на 1,4 процента, в том числе по бизнес-кредитам – на один процент, по ипотечным кредитам – на 4,4 процента, а по потребительским кредитам – на 0,5 процента.

«Продление многих макропруденциальных смягчений до первого июля текущего года оказывает дополнительную поддержку кредитной активности», – подчеркнул Эльман Рустамов.

Председатель правления Центробанка подытожил, что в условиях стабильности на валютном рынке продолжается снижение долларизации как по депозитам, так и по кредитам, что свидетельствует о росте доверия к национальной валюте.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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