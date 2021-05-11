ЦБ Азербайджана выделил свыше 31 тыс. манатов на поддержку портала финансовой грамотности
Лента новостей
Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцирующиеся на освобожденных территориях (ФОТО)
Воспитанники Айбениз Гашимовой признаны лучшими в American Edition - организаторы из США, Великобритании, Италии (ФОТО)
Россия высоко оценивает работу трехсторонней группы в составе вице-премьеров трех стран – Сергей Лавров
Очередная жертва минного террора: не отправляйтесь на эти территории без разрешения – репортаж Trend TV
Северная Македония является для Грузии вдохновляющим примером с точки зрения успешной интеграции в НАТО - Зурабишвили
Буквально на днях пришла в Азербайджан первая партия вакцины «Спутник V». В этом месяце ожидаются еще более значительные партии - Лавров
Президент Ильхам Алиев: По окончании военных действий нами были переданы все военнопленные, которые находились у нас по итогам войны
Президент Ильхам Алиев: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, и в первую очередь для армянской стороны
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан проявляет добрую волю в вопросах, связанных с гуманитарной проблематикой
Президент Ильхам Алиев: Постконфликтная ситуация диктует необходимость более тесных контактов на всех уровнях
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан рассчитывает и дальше во взаимодействии с Россией - нашим стратегическим партнером - активно вести работу по нормализации ситуации в регионе
Президент Ильхам Алиев: Российские железные дороги владеют всеми железными дорогами Армении. Поэтому мы больше обсуждаем данный вопрос с российской стороной
Президент Ильхам Алиев: Политическая мудрость великого лидера Гейдара Алиева разрушила все планы армян и тандема НФА-Мусават
Президент Ильхам Алиев: Находившийся в то время у власти тандем НФА-Мусават мобилизовал все возможности для того, чтобы сместить Гейдара Алиева в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев резко раскритиковал заявления МИД Канады и Франции: Идите и занимайтесь своими делами
Президент Ильхам Алиев: Военная техника, находящаяся сегодня на вооружении нахчыванской армии, возможно, превосходит технику, имеющуюся в некоторых передовых странах
Президент Ильхам Алиев: На территории Азербайджана нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах
В очередную годовщину со дня рождения Общенационального лидера на освобожденных территориях введена в эксплуатацию новая воинская часть модульного типа (ФОТО)
Спустя 34 года оркестр Бакинского цирка возобновил деятельность, прошел концерт в Парке офицеров (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Через несколько лет в Нахчыванской Автономной Республике на 100 процентов будут решены и проекты питьевой воды