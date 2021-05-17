Манат на прошлой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе (10-16 мая) официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 03 мая 1,7 10 мая 1,7 04 мая 1,7 11 мая 1,7 05 мая 1,7 12 мая 1,7 06 мая 1,7 13 мая 1,7 07 мая 1,7 14 мая 1,7 08 мая 1,7 16 мая 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 2,067 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,018 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 03 мая 2,0431 10 мая 2,0681 04 мая 2,0469 11 мая 2,0681 05 мая 2,0439 12 мая 2,0681 06 мая 2,0403 13 мая 2,0681 07 мая 2,0515 14 мая 2,0681 08 мая 2,0681 16 мая 2,0641 Средний курс за неделю 2,049 Средний курс за неделю 2,067

По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0002 маната (0,9 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 03 мая 0,0226 10 мая 0,023 04 мая 0,0226 11 мая 0,023 05 мая 0,0227 12 мая 0,023 06 мая 0,0227 13 мая 0,023 07 мая 0,0229 14 мая 0,023 08 мая 0,023 16 мая 0,023 Средний курс за неделю 0,0228 Средний курс за неделю 0,023

На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2055 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0004 маната (0,2 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 03 мая 0,205 10 мая 0,2063 04 мая 0,2056 11 мая 0,2063 05 мая 0,2044 12 мая 0,2063 06 мая 0,2041 13 мая 0,2063 07 мая 0,2052 14 мая 0,2063 08 мая 0,2063 16 мая 0,2012 Средний курс за неделю 0,2051 Средний курс за неделю 0,2055

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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