Манат на прошлой неделе укрепился к евро и турецкой лире (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе (10-16 мая) официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в понедельник Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
03 мая
|
1,7
|
10 мая
|
1,7
|
04 мая
|
1,7
|
11 мая
|
1,7
|
05 мая
|
1,7
|
12 мая
|
1,7
|
06 мая
|
1,7
|
13 мая
|
1,7
|
07 мая
|
1,7
|
14 мая
|
1,7
|
08 мая
|
1,7
|
16 мая
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,004 маната. Средневзвешенный курс составил 2,067 маната за евро, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,018 маната (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
03 мая
|
2,0431
|
10 мая
|
2,0681
|
04 мая
|
2,0469
|
11 мая
|
2,0681
|
05 мая
|
2,0439
|
12 мая
|
2,0681
|
06 мая
|
2,0403
|
13 мая
|
2,0681
|
07 мая
|
2,0515
|
14 мая
|
2,0681
|
08 мая
|
2,0681
|
16 мая
|
2,0641
|
Средний курс за неделю
|
2,049
|
Средний курс за неделю
|
2,067
По итогам прошлой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю остался без изменений. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за российский рубль, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0002 маната (0,9 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
03 мая
|
0,0226
|
10 мая
|
0,023
|
04 мая
|
0,0226
|
11 мая
|
0,023
|
05 мая
|
0,0227
|
12 мая
|
0,023
|
06 мая
|
0,0227
|
13 мая
|
0,023
|
07 мая
|
0,0229
|
14 мая
|
0,023
|
08 мая
|
0,023
|
16 мая
|
0,023
|
Средний курс за неделю
|
0,0228
|
Средний курс за неделю
|
0,023
На прошлой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0051 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2055 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната по отношению к данной валюте выросла на 0,0004 маната (0,2 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
03 мая
|
0,205
|
10 мая
|
0,2063
|
04 мая
|
0,2056
|
11 мая
|
0,2063
|
05 мая
|
0,2044
|
12 мая
|
0,2063
|
06 мая
|
0,2041
|
13 мая
|
0,2063
|
07 мая
|
0,2052
|
14 мая
|
0,2063
|
08 мая
|
0,2063
|
16 мая
|
0,2012
|
Средний курс за неделю
|
0,2051
|
Средний курс за неделю
|
0,2055
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni