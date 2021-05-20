Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ

Финансы 20 мая 2021 15:04 (UTC+04:00)
Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г.
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г.
Узбекско-корейское СП закупит приборы и оборудование
Узбекско-корейское СП закупит приборы и оборудование
Туркменский банк работает над расширением сферы безналичных расчетов
Туркменский банк работает над расширением сферы безналичных расчетов
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Данные по авиаперевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь – апрель 2021 г. Турция 15:08
В отношении сотрудников Главного таможенного управления Баку избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца Общество 15:07
Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ Финансы 15:04
Есть потенциал для распространения в ряде сфер Азербайджана британского опыта - посол Политика 14:53
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г. Энергетика 14:37
Впервые в Азербайджане пройдет церемония награждения Golden Palm Awards Социум 14:28
В Азербайджане зафиксирован существенный рост производства табачной продукции Бизнес 14:26
В Азербайджане стали меньше пользоваться платежными терминалами Финансы 14:18
Узбекско-корейское СП закупит приборы и оборудование Тендеры 14:16
Жилье на вторичном рынке Баку подорожало Бизнес 14:10
В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) Общество 14:07
Глава МИД ФРГ надеется на успех усилий по деэскалации ситуации вокруг Газы Европа 14:06
Назван объем перевалки грузов портами Турции с начала года Турция 14:05
В минздраве Азербайджана назвали средний показатель смертности в ДТП Происшествия 14:02
Пакистан и Азербайджан обсуждают открытие прямых авиарейсов Экономика 14:01
Baku City Circuit о билетах на гонки Гран-при Формулы-1 2021 года Общество 13:54
В России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 13:50
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла Общество 13:48
TƏBİB о функционировании пляжей в Азербайджане в этом году Общество 13:38
Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефтяного битума в Грузию Энергетика 13:28
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены 55 зараженных Израиль 12:57
Спрос азербайджанских банков на валюту вырос на треть Финансы 12:56
Президент Ирана заявил, что Запад согласился отменить основные санкции против республики Ядерная программа 12:54
В Азербайджане сократилось кредитование сферы промышленности и производства Финансы 12:52
Названы объемы импорта авиатоплива компанией SOCAR в Украину Энергетика 12:45
Налог на недвижимость: платить или нет? Консультации специалистов 12:38
Туркменский банк работает над расширением сферы безналичных расчетов Финансы 12:34
В Армении усиливаются нетерпимость и ксенофобия - МИД Азербайджана Политика 12:33
МИД Азербайджана прокомментировал заявление индийского МИД Политика 12:24
Кредитование сектора связи и транспорта в Азербайджане сократилось на четверть Финансы 12:20
Министр экспорта Великобритании прибыл в Азербайджан Политика 12:10
Порты Азербайджана увеличили перевалку грузов Транспорт 12:07
С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоятся обсуждения в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» Политика 12:03
В Азербайджане может быть снято ограничение в связи с проведением свадеб - TƏBİB Общество 11:56
Эмин Агаларов представил новую жизнь Каспийского побережья в Баку – грандиозный урбанистический и туристический комплекс (ФОТО) Путешествия 11:55
Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинские части (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:54
Азербайджанские ковры в Хорватии Культура 11:54
Бакинская высшая школа нефти начала сотрудничать с американским Университетом Дьюка Общество 11:52
Муниципалитет в Туркменистане объявил тендер на закупку химиката Финансы 11:49
ГЭС Азербайджана увеличили производство почти на 30% Энергетика 11:45
На бакинском заводе "Бибиэйбат" завершен ремонт вспомогательного судна Экономика 11:44
На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы муниципалитеты Политика 11:35
Азербайджан сократил производство нефтепродуктов Энергетика 11:33
Туркменистан и ЮНЕСКО обсудили вопросы включения Ашхабада в Сеть творческих городов Туркменистан 11:26
Капвложения SOCAR будут умеренными с запуском двух крупных проектов Энергетика 11:23
Сенат Казахстана одобрил поправки в республиканский бюджет на 2021-2023 годы Бизнес 11:23
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане сократились на более чем 30% Транспорт 11:12
Названы сроки начала коммерческой эксплуатации интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 11:04
Азербайджанский врач назвал одно из условий эффективной вакцинации Общество 11:03
В Грузии отсрочили регистрацию предприятий по производству батареек и аккумуляторов Грузия 11:01
Аракчи заявил о хорошем прогрессе на переговорах по иранской ядерной сделке Ядерная программа 11:00
Грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA превысили 10 млн тонн Транспорт 10:58
Голосование СБ ООН по проекту резолюции по Палестине и Израилю может пройти на этой неделе Израиль 10:50
В Азербайджане может быть снято ограничение в связи с ношением масок на открытом воздухе Общество 10:49
В МИВТ Узбекистана рассмотрены пути взаимодействия с Россией в сфере железнодорожного транспорта Узбекистан 10:46
Узбекистан и Австрия обсудили новые горизонты сотрудничества в промышленном секторе Узбекистан 10:45
Показатель EBITDA SOCAR восстановится в 2021 г. - Fitch Энергетика 10:44
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:44
В минэкономики Словакии назвали основные статьи экспорта в Узбекистан Транспорт 10:41
Депозит мечты от Yelo Bank Экономика 10:25
Золото в Азербайджане продолжает дорожать Финансы 10:17
Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки Политика 10:14
Эмин Агаларов рассказал о проведении фестиваля "ЖАРА" в Москве и Баку Звёздный мир 10:06
Предотвратить рак кожи возможно! Общество 10:00
Нефть коррекционно дорожает после обвала в среду Энергетика 09:47
Манат укрепился к евро и турецкой лире Финансы 09:46
Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу SOCAR Энергетика 09:44
«Уральские авиалинии» открывают еженедельные рейсы из ряда городов России в Баку Транспорт 09:42
Пентагон заявил, что темпы вывода войск из Афганистана зависят от погоды США 09:42
Госсекретарь США и Лавров обсудили Карабах Армения 09:35
Сегодня ГЭЦ проведет экзамен по азербайджанскому языку для учащихся школ с иным языком преподавания Общество 09:25
Великобритания призывает своих граждан не совершать поездки на восток Армении Армения 09:25
Армения: здравый смысл отключен, наступают долгие сумерки Армения 09:10
В Японии заявили, что изучат вопрос о введении сертификатов о вакцинации Другие страны 08:50
Вертолет Ingenuity на следующей неделе совершит шестой полет на Марсе В мире 08:36
Азербайджан может многократно увеличить экспорт технологий в этом десятилетии Экономика 08:12
Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу 21 мая - WSJ Израиль 08:07
Правительство Грузии рассматривает возможность открытия сухопутной границы Грузия 07:59
Тегеран и Рим договорились о возобновлении бизнеса Италии с Ираном Иран 07:49
2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 07:43
Численность иностранных делегаций на Олимпиаде урежут более чем вдвое В мире 07:28
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,98 млн человек Турция 06:35
Пользователи ряда стран сообщают о неполадках в работе Twitter В мире 05:53
Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков 6 января США 04:40
Проект резолюции СБ ООН требует немедленного прекращения огня в Израиле и Газе В мире 04:18
В Госдепе заявили, что Лавров и Блинкен договорились продолжить переговоры в будущем США 03:49
Два поселения в греческой области Коринфия эвакуированы из-за лесного пожара Другие страны 03:11
Переговоры Лаврова и Блинкена завершились в Рейкьявике (Обновлено) В мире 03:09
"Монако" проиграл ПСЖ в финале Кубка Франции Спорт 02:15
Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС до 21 мая - СМИ Израиль 01:18
"Ювентус" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии Спорт 01:00
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5 В мире 00:40
Прекращение огня между ХАМАС и Израилем может вступить в силу в течение суток Другие страны 00:18
Министр экспорта Великобритании Грэхэм Стюарт прибывает с визитом в Азербайджан Политика 00:01
Выпущенная из Газы ракета упала во дворе жилого дома в городе Нетивот Другие страны 19 мая 23:48
Узбекистан и РЖД договорились о подготовке к возобновлению сообщения Узбекистан 19 мая 23:32
Microsoft объявила о прекращении поддержки Internet Explorer в 2022 году В мире 19 мая 23:24
Европарламент заявил, что отношения ЕС и Турции достигли исторического минимума Европа 19 мая 23:01
Пашинян посчитал неуместным предложение России о демаркации границы Политика 19 мая 22:58
Минский IT-холдинг разработал решение для приема безналичных платежей на базе NFC-смартфонов Экономика 19 мая 22:30
Все новости